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Путин и премьер Италии обсудили кризис на границе Польши и Белоруссии
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Премьер-министр Италии Марио Драги обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и на границе Польши и Белоруссии, сообщает пресс-служба правительственного Дворца Киджи.
«Премьер-министр Марио Драги сегодня провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В центре переговоров были миграционный кризис на границе между Польшей и Белоруссией, динамика цен на энергоносители и ситуация на Украине», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что рассчитывает, что президент России Владимир Путин вмешается в ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией и окажет давление на Минск.
Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
В Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
В Госдуме выступили против запрета на упоминание национальности преступника в СМИ
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«Подобная идея нарушает 282-ю статью УК РФ, создает напряженность в обществе и препятствует работе правоохранительных органов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин. Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать в СМИ национальность преступника.
«У любого человека есть родители и национальность, а любая национальность связана с культурой поведения: в одних и тех же ситуациях представители разных культур поступают по-разному. Если бы человек в момент совершения преступления становился инкубаторским цыпленком, тогда подход, предлагаемый этим законопроектом, был бы справедлив. Но преступник до и после злодеяния остается тем же человеком. Поэтому эта инициатива содержательно неправильная», – пояснил депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия – За правду» Михаил Делягин.
Кроме того, по его словам, такой закон создаст проблемы для правоохранительных органов и для профилактики преступлений, в том числе с помощью СМИ, потому что силовики обязаны учитывать стереотипы поведения преступника, исходя в том числе из его культуры и национальности.
«К примеру, ФБР имеет криминалистические данные по всем национальностям, вплоть до пуэрториканской преступности, которую они отличают от мексиканской. Внешне преступников не отличить, но они различаются по типу поведения. Данный законопроект – это способ дезорганизации работы правоохранительных органов. Можно предположить, что продвижение этого закона будет на руку этнической организованной преступности», – подчеркнул парламентарий.
«Кроме того, в случае запрета указания национальности, в обществе цензурные этнонимы будут заменяться нецензурными. Уже сейчас некоторая часть общества вместо слова «кавказцы» использует слово «звери». Согласитесь, кавказцы – не звери, и они сами не хотят, чтоб их так называли», – добавил политик.
Также, по мнению Делягина, внесенный законопроект подпадает под статью 282 Уголовного кодекса о разжигании межнациональной розни, поскольку в общественном сознании создается ощущение того, что преступники пытаются обеспечить себе меньшую опознаваемость. «Думаю, сейчас многие честные и хорошие люди участвуют в провокации, поддерживая этот документ, в силу своих эмоций. И им нужно раскрывать глаза на суть обсуждаемого законопроекта», – сказал депутат.
Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?
«Если дело дойдет до обсуждения этого законопроекта в Госдуме, то я постараюсь высказаться против и буду голосовать против», – пообещал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, этот законопроект невыгоден как раз тем малым национальностям, которых традиционно подозревают в повышенной готовности к преступлениям.
«Если перестать указывать национальности преступников, то массовое сознание начнет подозревать именно эти национальности во всех злодеяниях. А если упоминать национальности всех нарушителей закона – от русских до цыган, то реальная картина, скорее всего, покажет отсутствие какой-либо напряженности по этому вопросу», – пояснил парламентарий.
В ЛДПР, вероятно, также выступят против законопроекта. «Я категорически против этой инициативы, в том числе и на фоне того, что наше правительство выступает за все большее привлечение мигрантов. Мы видим, что уровень этнической преступности растет», – считает депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Алексей Журавлев.
«Почему мы не должны знать полной информации о том, кто совершает преступление и из-за чего у нас растет преступность? Насколько я знаю, лидер партии Владимир Жириновский придерживается схожей точки зрения. В этом плане у нас схожие позиции», – заключил Журавлев.
В понедельник парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника. Документ опубликован в электронной базе данных палаты.
По мнению авторов законопроекта, «распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».
«В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», – говорится в сопутствующих документу материалах.
Ранее генерал полиции в отставке Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, что коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности. Ворожцов также выступил за то, чтобы указывать национальность преступника в СМИ, если известно, что данный вид преступлений характерен для криминалитета из определенного этноса.
«Если мы не будем называть национальность преступника, не будем уточнять, что одним видом преступлений занимаются выходцы из Грузии, а другим – приезжие из Узбекистана, мы будем обезоруживать оперативные отделы, следственный аппарат, службы профилактики и местные органы власти в каждом регионе. А мы должны, в том числе и через СМИ, ориентировать их на предмет склонности тех или иных этнических групп и диаспор к преступлениям определенной направленности», – резюмировал собеседник.
Напомним, последним громким делом, после которого в очередной раз в России подняли вопрос об указании национальности подозреваемых в преступлении, стало избиение отца с сыном в Новой Москве.
После него главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram-канале случай в Новой Москве, написав, что «все эти «приезжие» и «лица кавказской национальности» допрыгаются» до того, что «в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро».
В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что уже устал от обвинений, звучащих в адрес кавказцев по любому поводу. Позднее Кадыров и Симоньян прекратили спор, который возник из-за слов о выходцах с Кавказа.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России решать проблему этнической преступности.
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Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»
Президент России Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт».
«Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт». Это называется ревакцинация», – сказал Путин в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, передает РИА «Новости». Президент добавил, что после ревакцинации чувствует себя хорошо.
Путин отметил, что он регулярно разговаривает с руководством института, и подчеркнул важность сегодняшней встречи.
«У нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан с вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в этой вакцинации, ревакцинации, поговорить о результатах применения «Спутника Лайт» в нашей стране и за рубежом», – отметил президент.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина остаются высокие титры антител.
До этого сообщалось, что Путин, который ранее говорил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров.
Кроме того, глава государства рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем.
Литва отказалась вести переговоры с «криминальными» властями Белоруссии
Вильнюс не собирается вести переговоры с Белоруссией по урегулированию миграционного кризиса, заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.
Билотайте «не представляет, как можно вести какие-то переговоры, политические переговоры с криминальными преступниками». При этом она не исключила консультаций с Минском по техническим вопросам: «Технический уровень в рамках разрешения гуманитарного кризиса – это другое дело, но на политическом уровне таких контактов я не представляю».
Министр возложила вину за сложившуюся ситуацию на президента Белоруссии Александра Лукашенко, который, по ее словам, «должен ответить за гуманитарный кризис, за то, что люди мучаются», передает ТАСС со ссылкой на LRT.
Напомним, Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
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Лукашенко предупредил «диких политиков Польши» о последствиях закрытия границы
Угрозы польской стороны закрыть границу с Белоруссией будут иметь последствия для Польши, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Это уже, наверное, больше обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, «Кузницу» закроют – погранпереход железнодорожный. И так далее, и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют –пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс, а там ребята резкие. Они их быстро отстроят», – передает его слова «БелТА».
По словам Лукашенко, Минск не «перебрасывает» мигрантов в ЕС через границу специально.
«Наша политика как была изначально по отношению к этому миграционному кризису, она такой и остается. Мы умышленно, специально никого через границу не перебрасываем. И это делать не будем», – сказал он.
«Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тыс. беженцев. У нас же в этом лагере (в логистическом центре у границы с Польшей – прим. ВЗГЛЯД) около 2 тыс. беженцев. Я просил, чтобы они (Евросоюз и, в частности, Германия – прим. ВЗГЛЯД) их забрали. Они сказали, (и.о. канцлера Германии Ангела – прим. ВЗГЛЯД) Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже», – добавил президент республики.
Лукашенко заявил, что то, что Меркель в телефонном разговоре с ним «пообещала контактные лица – они на контакт даже не выходят». Министр иностранных дел Беларуси [Владимир] Макей им звонит: «Давайте будем работать в этом ключе!» – Да мы там в командировке, еще где-то и прочее», – заявил президент.
По словам главы республики, Минск будет требовать, чтобы Германия забрала этих мигрантов, но при этом белорусская сторона, в принципе, может и сама справиться с этими людьми.
«В этой связи: не надо никого ждать. Отказались, значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь делать. Потому что это будет то же самое, что с этими вот международными визитерами. Приедут покрасоваться. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли», – подчеркнул Лукашенко.
Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
В Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
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Евгений Попов назвал цензурой запрет на упоминание национальности преступника в СМИ
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Межнациональная рознь не характерна для российского общества, поэтому законодателям не нужно придумывать неестественные для нашей страны законопроекты, сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий, депутат Госдумы Евгений Попов. Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать в СМИ национальность преступников.
«Мы с коллегами в парламенте внимательнейшим образом рассмотрим инициативу парламента Чечни. Естественно, мы видели и будем учитывать негативные отзывы на эту идею со стороны профессионального сообщества, большого количества уважаемых журналистов и Союза журналистов России», – сказал депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Евгений Попов.
«С законодательной точки зрения этот законопроект невозможно принять без того, чтобы не осталось лакун и лазеек для его обхода. Эта идея не может быть выражена настолько четко и ясно, насколько это подобает для закона. Всегда будет оставаться возможность широких трактовок этой нормы. К примеру, в мире существует огромное количество этнических ОПГ с конкретным указанием национальностей, и как нам теперь их называть? Кроме того, как быть со случаями, когда преступление совершает иностранец, а не представитель одного из российских этносов?» – задался вопросом собеседник.
С точки зрения освещения полноты события, если автор считает это необходимым, можно указывать государственную, национальную, гендерную и любую другую принадлежность, подчеркнул собеседник. «Мы живем в многонациональной стране, которой еще со времен СССР не характерны сложности на национальной почве, и не нужно придумывать неестественные для нашего общества законопроекты», – добавил Попов.
По его словам, российские СМИ работают в четкой и регулируемой системе, которая не нуждается в корректировке. «В целом я не вижу в этой идее ничего, кроме ограничения свободы слова. Этот законопроект выглядит, как элемент цензуры, которая запрещена российским законодательством», – резюмировал парламентарий.
Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?
В понедельник парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника. Документ опубликован в электронной базе данных палаты.
По мнению авторов законопроекта, «распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».
В то же время депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия – За правду» Михаил Делягин считает, что подобная идея нарушает 282-ю статью УК РФ, создает напряженность в обществе и препятствует работе правоохранительных органов.
«Если дело дойдет до обсуждения этого законопроекта в Госдуме, то я постараюсь высказаться против и буду голосовать против», – пообещал в свою очередь депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, «если перестать указывать национальности преступников, то массовое сознание начнет подозревать именно эти национальности во всех злодеяниях».
В ЛДПР, вероятно, также выступят против законопроекта. «Я категорически против этой инициативы. Почему мы не должны знать полной информации о том, кто совершает преступление и из-за чего у нас растет преступность? Насколько я знаю, лидер партии Владимир Жириновский придерживается схожей точки зрения. В этом плане у нас схожие позиции», – заключил член фракции ЛДПР Алексей Журавлев.
Ранее генерал полиции в отставке Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, что коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности. Ворожцов также выступил за то, чтобы указывать национальность преступника в СМИ, если известно, что данный вид преступлений характерен для криминалитета из определенного этноса.
Напомним, последним громким делом, после которого в очередной раз в России подняли вопрос об указании национальности подозреваемых в преступлении, стало избиение отца с сыном в Новой Москве.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России решать проблему этнической преступности.
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Лавров назвал одну из тем предстоящей встречи Путина и Байдена
Москва и Вашингтон обсуждают детали нового контакта президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, лидеры затронут тему Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет», – цитирует ТАСС Лаврова.
Глава МИД напомнил, что во время саммита в Женеве Байден подтвердил приверженность Минским договоренностям, признав необходимость выполнять и ту их часть, которая предполагает особый статус Донбасса.
«Это обсуждалось, и когда у нас была заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд. Мы исходим из того, что Соединенные Штаты все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию. Но то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой, наверное, это ни у кого сомнений не вызывает», – заявил министр.
Как указал Лавров, у российской стороны были контакты по Украине и с предыдущей американской администрацией.
«Есть нормандский формат, и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском Комплексе мер и в последующих решениях, имею в виду Контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и РФ. Выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате», – заявил он.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.
Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана.
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В заявлении Путина о «красных линиях» увидели тревожный сигнал для НАТО
Заявления президента России Владимира Путина о том, что в НАТО игнорируют необходимость соблюдения «красных линий», связано с ростом напряженности вокруг Донбасса, считают эксперты, опрошенные американским изданием The National Interest.
В частности, директор программы исследований России в Центре военно-морского анализа и научный сотрудник Института Кеннана в Вашингтоне Майкл Кофман уверен, что Кремль пытается разрушить отношения Украины и стран Запада. По его мнению, дислокация российских воинских частей у южных границ указывает на возможность эскалации в ближайшие месяцы, передает РИА «Новости».
С ним не согласен вице-президент и директор по исследованиям Центра национальных интересов Джордж Биби. Он отметил, что Москва будет использовать в отношениях с Киевом дипломатические инструменты.
«Не думаю, что русские действительно хотят вторгнуться на Украину. Они предпочли бы найти здесь способ достижения взаимопонимания, не требующий войны. Я считаю, что это решаемая проблема», – заявил он.
По мнению замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований, старшего преподавателя ВШЭ Дмитрия Суслова, Кремль рассматривает военное сотрудничество Киева с западными странами как попытку ввести Украину в НАТО «через черный ход».
Ранее Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым. Путин подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В МИД предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона обеспокоена активностью российских вооруженных сил у украинской границы.
Путин поздравил с открытием завода по производству ПАН-прекурсора
Президент Владимир Путин поздравил строителей завода по производству ПАН-прекурсора – стратегического сырья для углеводородного волокна – в особой экономической зоне «Алабуга».
«Поздравляю вас со знаменательным событием – открытием на площадке особой экономической зоны «Алабуга» завода по производству ПАН-прекурсора – стратегического сырья для углеводородного волокна», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что реализация этого масштабного высокотехнологичного проекта имеет важное значение не только для Республики Татарстан, но и для всей России.
«Запуск новых мощностей позволит обеспечить качественными композитными материалами предприятия транспортного машиностроения, нефтегазового и топливно-энергетического комплексов, других отраслей отечественной промышленности. И конечно, ввод в строй столь крупного производства придаст серьезный импульс развитию экономики региона, созданию современных рабочих мест, решению востребованных социальных проблем», – добавил Путин.
Церемония запуска завода состоялась 22 ноября 2021 года в ОЭЗ «Алабуга». В мероприятии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор UMATEX Александр Тюнин и другие.
«Компания UMATEX реализовала инвестиционный проект по созданию завода всего за три года. Общий бюджет проекта составил 8,5 млрд рублей. Строительство завода было профинансировано Госкорпорацией «Росатом» (5,2 млрд руб.), АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» (3 млрд руб.) и Минпромторгом РФ (0,3 млрд руб.)», – говорится в сообщении на сайте Росатома.
Мощность завода составляет 5 тыс. тонн полиакрилонитрильного волокна в год. На предприятии создано 167 новых рабочих мест. На заводе используется технологическое оборудование итальянского производства.
«Новое производство позволяет сформировать полную технологическую цепочку по углекомпозитным материалам. Уже получены первые промышленные образцы углеволокна из отечественного ПАН-прекурсора. Их качество – на уровне лучших мировых производителей», – отметил генеральный директор Росатома.
«ПАН-прекурсор определяет 70% качественных и 40% стоимостных характеристик углеволокна. (…) Еще пять лет назад 80% углеволокна было импортным, сегодня более 90% – российское, производится на этой площадке», – отметил генеральный директор UMATEX Тюнин.
Производство отечественного современного углеродного волокна было налажено на заводе «Алабуга-Волокно» (входит в АО «Юматекс») в ОЭЗ «Алабуга» в 2015 году. В настоящее время завод выпускает углеродные волокна широкой линейки номиналов.
Углеродное волокно состоит из тонких нитей, образованных преимущественно атомами углерода. Композиты на основе углеродного волокна отличаются легким весом, повышенной прочностью и высокими антикоррозионными свойствами, поэтому эти материалы востребованы в самых разных отраслях промышленности: авиастроении, строительстве, судостроении, энергетике, создании спортивного инвентаря.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам строительства завода по производству ПАН-прекурсора в Татарстане назвал применение произведенного в Елабуге углеродного волокна.
Украинцев задержали в Литве за перевозку нелегальных мигрантов
Двое граждан Украины задержаны в Литве за незаконную перевозку нелегальных мигрантов, сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы.
«В Шальчининкском и Вилкавишкском районах во время контрольного рейда на автомагистралях были остановлены автомобили, управляемые гражданами Украины, в которых находились нелегальные мигранты. Перевозившие их водители задержаны», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Отмечается, что в обоих случаях задержанные украинцы перевозили в своих машинах по семь нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, которые проникли в Литву с территории Белоруссии. Их размещают в центрах приема, где ожидают решения по просьбе о предоставлении убежища. До его вынесения беженцы не имеют права свободного передвижения по стране. Задержанным грозит штраф или лишение свободы на срок до шести лет.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Накануне в Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
Захарова сочла примером информационной войны ситуацию на польской границе
Ситуация на границе Польши и Белоруссии является показательным примером информационной войны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«То, что мы сейчас видим на упомянутой мной белорусско-польской границе, является образцом, показательным примером информационной войны», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Накануне в Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
Россиянина отдали под суд по делу о причинении вреда нацбезопасности Белоруссии
В Минский горсуд поступило уголовное дело россиянина, обвиняемого в разжигании социальной вражды и призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.
«Прокуратура города Минска направила в Минский городской суд уголовное дело в отношении 21-летнего гражданина Российской Федерации Д., которому инкриминированы разжигание группой лиц социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, повлекшее иные тяжкие последствия, а также призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет», – сообщается на сайте генпрокуратуры республики.
При этом в ведомстве не называют фамилию фигуранта уголовного дела. Речь в данном случае может идти о гражданине России Егоре Дудникове.
Ранее сообщалось, что задержанному в Белоруссии россиянину Егору Дудникову было предъявлено новое обвинение – в разжигании социальной вражды.
Напомним, что Дудников был задержан в Минске 5 мая. Россиянину предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Срок содержания под стражей Дудникову продлен до 6 августа. В июле Егор Дудников признал вину, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок более двух лет.
В России разрешили заключать трудовой договор удаленно
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем удаленно.
Документ разработан для оптимизации взаимодействия между работодателями и работниками. Закон закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Такой формат создает большие возможности для удаленного трудоустройства. Авторы инициативы поясняли, что соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор, передает РИА «Новости».
Работники смогут подписывать договоры электронной подписью без посещения отдела кадров. Также сотрудники смогут оперативно получать услуги, где требуется предоставление данных от работодателя.
Требования применяются только в отношении документов, оформление которых в письменном виде или ознакомление с которыми под роспись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством. При переходе на электронный кадровый документооборот работодатель уведомляет сотрудников, а те могут отказаться от него по желанию.
Законом предполагается использовать усиленную квалифицированную электронную подпись или усиленную неквалифицированную электронную подпись при подписании электронных документов.
Лукашенко исключил переговоры с Тихановской
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует вести переговоры с лидерами белорусской оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской.
«Я могу параллель провести. Вот как только [президент России Владимир] Путин с [блогером Алексеем] Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой [Тихановской] начну вести переговоры», – сказал Лукашенко в интервью британской Би-би-си.
По его мнению, «Навальный – это продажный человек и Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров». «Он не оппозиционер для Путина, он предатель интересов России», – отметил президент Белоруссии.
Также Лукашенко назвал предателями представителей белорусской оппозиции, отметив, что никаких переговоров вести не планируется.
«Есть беглые, есть предатели, которые сидят в Литве, Польше, Великобритании. Недавно в Литве озвучили цифры: около 400 тысяч евро обходится содержание одной из беглых, которая в Литве сидит». «Это не оппозиция, это предатели», – заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что война в Белоруссии приведет к вмешательству России и НАТО и перерастет в ядерную.
В пятницу министр обороны Белоруссии Виктор Хренин усмотрел в наращивании войск НАТО у границы подготовку к войне. Он заявил, что наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов, вооружений и техники, напоминает события перед Великой Отечественной войной.
Анонсирована встреча президентов России и Палестины
Президент России Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас проведут встречу во вторник, 23 ноября, в Сочи, сообщила пресс-служба Кремля.
«Лидеры рассмотрят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе Ближнего Востока с учетом предпринимаемых Россией усилий по палестино-израильскому урегулированию», – сообщается на сайте Кремля.
Ранее глава МИД Палестины сообщил, что визит Аббаса в Москву намечен на 23 ноября.
До этого глава МИД Палестины передал для Путина письмо от Аббаса, в котором палестинский лидер, в том числе, поблагодарил российского лидера за помощь в вакцинации.
В Кремле рассказали о самочувствии Путина после ревакцинации
Президент Владимир Путин после ревакцинации от коронавируса чувствует себя нормально, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Нормально... только что проводил встречу», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о самочувствии президента страны после ревакцинации от коронавируса.
По его словам, Путин пока не участвовал в испытаниях назальной вакцины от коронавируса.
«Пока только он изъявил готовность [испытать назальную вакцину], об этом вчера в беседе говорил. Разумеется, он только вчера сделал укол второй вакциной, поэтому, конечно, не мог сделать назальную», – передает ТАСС слова Пескова.
Но тем не менее, продолжил представитель Кремля, «Путин изъявил готовность принять участие в процессе по апробации назальной вакцины». Отвечая на вопрос о том, когда может состояться такой шаг, Песков пояснил: «Своевременно, как врачи придут к выводу о том, что это можно делать».
Напомним, в воскресенье в ходе встречи с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт». Глава государства также вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.