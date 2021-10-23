Жителей Украины назвали заложниками зарабатывающих на газе властей

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев выразил уверенность, что жители Украины оказались в заложниках из-за стремления властей страны покупать российский газ у стран Европы с целью заработать на разнице в стоимости топлива.

Экс-депутат Рады выразил возмущение по поводу того, что Украина покупает российский газ у Европы, переплачивая при этом в несколько раз. «Кто на этом зарабатывает? Мы же все равно покупаем у Газпрома. Не важно – через Словакию, Венгрию. Эти деньги попадают в страну-агрессора, как любит говорить наш президент [Владимир Зеленский]. Но эта цена отличается от той, по которой берут европейские страны в среднем на 50 долларов. Чьи это 50 долларов? Почему в заложниках вся страна?» – приводит слова Мураева РИА «Новости».

Кроме того, бывший парламентарий отметил, что на Украине наблюдается дефицит голубого топлива – в хранилищах не хватает примерно 4 млрд кубометров газ. При этом, по его словам, политическая элита Украины не пытается решить эту проблему.

«У правительства денег нет, то есть они вытащат деньги из ваших карманов (для восполнения дефицита газа)», – заявил Мураев в эфире телеканала «Украина 24», обращаясь к украинцам. Политик считает, что Зеленский и его команда не ощутят на себе высоких цен на газ, тогда как украинцы находятся в заложниках этих решений.

Он также отметил, что в случае прекращения транзита газа в 2024 году на Украине может произойти техногенная катастрофа.

Ранее бывший премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы. Тем временем в Раде заявили о провале подготовки к отопительному сезону на Украине из-за недостаточных запасов угля и газа.

В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за 1 тыс. кубометров. В среду на Украине заявили об энергетической катастрофе. В Раде предположили, что Киеву в условиях кризиса в энергетической сфере придется заключить прямой контракт на поставки газа с Газпромом, что якобы поставит Украину «на колени».

В прошлую субботу экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь бывший премьер Украины Арсений Яценюк обвинил власти страны в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Вице-премьер России Александр Новак выразил удивление по поводу намерения властей Украины продолжать покупать российский газ не напрямую, а через реверс, из-за чего Киев переплачивает 20-30% от стоимости топлива.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.

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