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Зеленский заявил о достаточном количестве газа «по нормальным ценам» для потребителей
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газа «по нормальным ценам» для потребителей хватит.
«Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами. Понимаете, мы же сейчас все видим, что цена сейчас уже 2 тыс. долларов. То есть, цена на рынке, если бы власти не вмешались, была для людей как минимум 50 гривен (1,9 долларов), а так для людей от НАК «Нафтогаз» около 8 гривен», – заявил Зеленский в эфире телеканала ICTV, передает РИА «Новости».
Ранее бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что киевские власти допустили серьезную ошибку, не закупая газ весной по низким ценам.
В России, между тем, удивились желанию Украины продолжать покупать российский газа не напрямую, а через реверс, из-за чего страна платит на 20-30% дороже.
Пушков ответил пожелавшему «задавить» Россию в Гааге Кулебе
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Именно Украина в 2018 году нарушила государственную границу России, и это известно всем, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о намерении Киева «задавить» Москву в суде по этому вопросу.
«В странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему. А что касается «железных аргументов», то тут Киев уже выложил свои доводы против контракта Венгрии и Газпрома, но эта «железная логика» никого не впечатлила ни в Будапеште, ни в Брюсселе», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что аргументация Украины в ПАСЕ против России, которой занимался Кулеба лично, также была отброшена, особенно когда зашла речь о возможном выходе России из Совета Европы.
«Неземная «красота» украинской позиции, которой хвастают в Киеве, все чаще ускользает от крупных игроков или не принимается во внимание. Задавят они», – возмутился Пушков.
Ранее в пятницу Кулеба объявил, что украинская сторона в суде в Гааге способна «задавить» российскую юридическими аргументами по инциденту в Черном море в 2018 году.
Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.
В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.
Украину напугал «ясный сигнал» Кремля
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Статья зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину – это ясный сигнал Москвы о том, что она не считает Киев субъектом переговоров, считает журналист канала «Эспрессо TV» Виталий Портников.
Портников сделал вывод, что статья якобы отражает мнение президента России Владимира Путина о его украинском коллеге Владимире Зеленском, передает РИА «Новости».
«Это не просто оскорбления в адрес украинского президента и украинской политической элиты. Это ясный сигнал – о будущем Украины будем говорить с Западом. Саму Украину субъектом переговоров не считаем. Поэтому теоретически можно и «нормандский саммит» провести, но если только Кремль и Запад договорятся о совместном давлении на Украину», – написал журналист.
По его мнению, выход статьи Медведева показывает, что в Москве считают Зеленского «предателем «русского мира», поэтому Россия может оказать давление на украинского лидера и его окружение. Кроме того, журналист считает, что вслед за публикацией мнения зампредседателя российского Совбеза Украину якобы могут ждать проблемы в Донбассе, а также трудности с поставками российского газа.
«Кремль уже прислал ему «черную метку». Зеленскому нужно защитить страну от последствий этого очевидного сигнала», – заявил Портников.
Он также выразил мнение, что украинский лидер старается не замечать сложившейся ситуации или действительно не понимает реального положения вещей.
В ночь на понедельник в газете «Коммерсант» вышла статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.
«Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или «ЦУ» из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону», – говорится в тексте статьи.
Украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что «теперь Россия будет говорить об Украине только с США, поскольку не рассматривает Киев как партнера по переговорам».
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Сербия сочла предложенную Россией цену на газ неприемлемой
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Российская сторона предложила Сербии покупать газ по цене 790 долларов за 1 тыс. кубометров, это неприемлемо, заявил сербский лидер Александр Вучич.
Как пояснил Вучич, с российской стороны предлагается, чтобы «цена газа на 70% состояла из цены на бирже, на 30% рассчитывалась по нефтяной формуле», в результате она составит 790 долларов за 1 тыс. кубометров. «Кто это будет оплачивать, у кого есть такие деньги?» – сказал он. Сербия просит, чтобы «70% цены газа рассчитывалось по нефтяной формуле, а 30% – по биржевой стоимости», в таком случае газ будет стоить 510 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на TV Prva.
Вучич подчеркнул, что в связи с этим «так важна встреча с Путиным 25 ноября». Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов, договор истекает в конце года. Вучич сообщил, что в газохранилищах Сербии находится 268 млн кубометров газа, но ежедневное потребление вырастает с 6,5 до 8 млн кубических метров в сутки, что резко сокращает резервы.
Глава сербского МИД Никола Селакович сообщил, что тема энергетики станет одной из основных на предстоящей встрече Вучича и президента России Владимира Путина. Селакович подчеркнул, что Сербия стремится в ЕС, но при этом «забывает о традиционных друзьях и союзниках, таких как Россия». Министр указал, что Сербия «не хочет становиться членом НАТО» и «ревностно защищает военный нейтралитет».
6 октября Вучич заявил, что передаст президенту России просьбу о помощи в условиях энергетического кризиса. 10 октября, по результатам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, сербский лидер рассказал, что обратился к российскому президенту с просьбой о выгодной цене на газ.
В Киеве испугались возвращения украинских территорий в Россию
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Российские власти якобы ждут подходящего момента, чтобы сделать Украину частью России, заявил заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.
«Россия <...> соглашается лишь с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, пока не возникнут условия для ее безболезненного «возвращения», – написал Ижак в статье для «Зеркала недели», передает РИА «Новости».
Москва не раз указывала, что уважает суверенитет других государств и не намерена нападать на кого-либо. Однако киевские власти регулярно заявляют, что Россия вмешивается во внутренние дела Украины и называют страну «агрессором».
Ранее Украина пригрозила России ответными мерами за проведение Всероссийской переписи населения на территории Крыма. По мнению Киева, такие действия якобы «направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский поздравлял сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. Глава крымского парламента Владимир Константинов заметил, что Зеленский причислил к «родным детям» Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях.
В Китае восхитились «последним предупреждением» Путина Европе
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Китайский портал «Гуаньча» опубликовал материал о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе.
Издание привело высказывания главы государства, который на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» подчеркнул, что Москва никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия, а также указал на готовность увеличить поставки российского газа в Европу. Путин также добавил, что Москва готова дополнительно нарастить объемы продаваемых энергоресурсов, если об этом попросит Евросоюз, передает РИА «Новости».
Китайские читатели высоко оценили ответ российского лидера.
«Смысл слов Путина Великого был таков: «Это последнее предупреждение!» – предположил один юзер.
Другой читатель отметил, что правительства западных стран любят находить виноватых «за свою некомпетентность в управлении государством».
«Запад непременно проиграет!» – подытожил он.
«Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен», – согласился следующий пользователь.
«Европейцы вымрут! Только подождите», – добавил еще один читатель.
«Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признайте, что используете «права человека» в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?» – указал юзер.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Киев в ответ на российскую перепись в Крыму пригрозил «забрать» полуостров
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя перепись населения в Крыму, заявил, что Киев «рано или поздно» получит контроль над полуостровом.
По словам Данилова, Россия «нагло ведет себя на оккупированной территории». Российские власти в Крыму не только «делают перепись населения», но и «проводят выборы» в Госдуму, которые, как заявил Данилов, «не признает цивилизованный мир». «Тут сложно еще что-то комментировать, но еще раз подчеркиваю: Крым – это территория нашей страны, и рано или поздно мы ее заберем к себе домой», – приводит его слова РИА «Новости».
15 октября в России стартовала Всероссийская перепись населения. Киев пригрозил ответными мерами за проведение переписи населения в Крыму. Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
СММ ОБСЕ на Украине высказалась об инциденте с похищенным сотрудником ЛНР
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине готова способствовать налаживанию диалога между Киевом и ЛНР после похищения наблюдателя республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, заявили в организации.
«Наблюдатели [СММ ОБСЕ] не были непосредственными свидетелями упомянутого события. СММ получила информацию от Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований только после того, как это событие уже произошло», – цитирует сообщение миссии ТАСС.
Там добавили, что СММ готова способствовать налаживанию диалога между сторонами на местах, если они будут обращаться за таким содействием, и стороны уже проинформированы о готовности миссии помогать.
В среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.
Украину удивило отсутствие реакции Германии на статью Медведева
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признался, что удивлен отсутствием реакции Германии на статью зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.
Данилов сказал, что его «удивляет отсутствие реакции немцев», он полагал, что «на официальном уровне» последуют «определенные заявления» Берлина. По его мнению, содержание статьи «выходит за рамки вообще какого-то здравого смысла». «Когда речь идет, я прошу прощения, дословно о нацистской Германии, про СС, это, знаете ли, вызов не только для нашей страны, это вызов, скажем так, для всей Европы», – приводит слова Данилова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Он также сообщил, что для открытия в Донбассе «ответного огня» на обстрелы позиций украинских военных командирам не нужны дополнительные указания, они лично принимают соответствующее решение, «огонь открывается при каждом нападении».
Напомним, Медведев в своей статье написал, что президент Украины Владимир Зеленский «начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам», что «напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС».
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На Украине рассказали о «пощечине» Байдену от Зеленского ради Путина
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Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил американского лидера Джо Байдена, так как не смог добиться избрания специального антикоррупционного прокурора страны.
Бутусов написал в Facebook, что «Зеленский дал пощечину Байдену». В очередной раз сорвался конкурс по избранию специального антикоррупционного прокурора, «члены конкурсной комиссии, которые контролируются офисом президента снова не явились на заседание», – пояснил он.
«США и Евросоюз уже выступили с осуждением этого провала. И это совсем не рядовое событие, это настоящий международный скандал», – отметил журналист.
Он напомнил, что на Украине уже 14 месяцев вакантно кресло специального антикоррупционного прокурора, который, как считает Бутусов, представляет собой один из ключевых элементов системы по борьбе с коррупцией в стране.
Бутусов отметил, что Байден на переговорах с Зеленским в конце августа добился от главы Украины подписания декларации о «немедленном разблокировании конкурса по главе САП», но украинский лидер не спешит выполнять свои обещания.
«Президент крупнейшей мировой державы отвлекся от мировых кризисов и письменно добился от Зеленского обязательств по проведению конкурса в одном из украинских госучреждений! Но вместо немедленной разблокировки Зеленский, по сути, нанес Байдену оскорбление, наплевал на все свои «немедленные» обещания и договоренности. Актер Голобородько, который послал подальше МВФ, не додумался послать подальше президента США, а президент Зеленский это сделал. Это просто позор. Но не для Байдена, а для нас, для Украины», – посетовал журналист.
При этом он пришел к выводу, что эти события указывают за якобы работу Зеленского на Москву, так как он таким образом «торгует национальными интересами» и посылает некие сигналы российскому лидеру Владимиру Путину.
«Провал антикоррупционной реформы, провал спецопераций нашей разведки в России и Белоруссии, провал судебной реформы, санкции против Коломойского, которые ввели США, но которые не ввела Украина – все это звенья одной цепи. Всем этим Зеленский показывает Путину, что не допустит слишком близкого сотрудничества и сближения с Западом по целому ряду самых чувствительных и важных направлений», – считает Бутусов.
Публицист добавил, что, по его мнению, «выбросить российских агентов из офиса президента» сейчас могут только уличные протесты.
Ранее на Украине сочли Зеленского проблемой для Запада.
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Россию удивило желание Украины переплачивать за газ
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Россия удивлена желанием Украины продолжать покупать российский газа не напрямую, а через реверс, из-за чего страна платит на 20-30% дороже, заявил вице-премьер Александр Новак на телеканале «Россия-1» в передаче «Вести в субботу».
Новак заявил в интервью Сергей Брилеву, что возникает вопрос – почему Украина не берет газ напрямую из России, «тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20-30% дороже», это «вызывает удивление», передает ТАСС.
Он также счел «хайпом» призывы европейских политиков отказаться от газа, такие заявления, на его взгляд, связаны с нежеланием признать ошибки, которые привели к энергокризису в Европе. Новак не исключил, что подобный кризис в будущем может повториться, потому необходимо уже сейчас принимать меры, чтобы избежать этого.
«Сегодня в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе примерно 25 миллиардов кубометров газа, и надо что-то с этим делать», – отметил он.
Вице-премьер подчеркнул, что Россия не только полностью исполняет свои обязательства в соответствии со всеми подписанными контрактами, «но и даже увеличила по сравнению с прошлым годом на 15% объемы поставок на глобальные рынки».
Новак отметил также, что в 2021 году Россия установит новый рекорд по объемам потребления газа внутри страны, это связано, в частности, «с активным восстановлением экономики в посткризисный период».
Он добавил, что на ситуацию повлияла маловодность, снижение выработки электроэнергии гидроэлектростанций, а также последствия прошедшей длительной и холодной зимы. Новак подчеркнул, что Россия даже с учетом этого готова рассмотреть возможность дополнительных поставок газа в Европу, но заявок от стран ЕС пока не было.
Ранее цены на газ в Европе выросли до 1250 долларов за 1 тыс. кубометров. Новак объяснял такие цены низкой заполненностью ПХГ. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как цены на газ ударят по всей мировой экономике, а также о том, как ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия.
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Украина пригрозила России ответом на перепись населения в Крыму
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Украина пригрозила России ответными мерами за проведение Всероссийской переписи населения на территории Крыма, заявил МИД страны.
В МИД Украины заявили, что Киев осуждает проведение Всероссийской переписи населения «на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя». Там указывают, что такие действия якобы «направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».
«Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий», – подчеркнули в ведомстве.
В МИД Украины призвали международное сообщество осудить проведение Россией Всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать ее результаты.
Напомним, в пятницу в России стартовала перепись населения.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Яценюк подсчитал убытки от несвоевременной закупки газа Украиной
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Украина понесет убытки от несвоевременной закупки газа в размере 5 млрд долларов, заявил экс-премьер страны Арсений Яценюк.
«Украинская власть потеряла время и нанесла миллиардные убытки гражданам Украины. Нужно было газ покупать тогда, когда он стоил 250 долларов. Не все это могли себе позволить, так как не имеют газовых хранилищ. Но в Украине газовые хранилища есть – одни из наибольших в Европе. На счетах «Нафтогаза» было 2 млрд долларов. На эти средства можно было предостаточно купить газа и закачать в хранилища», – заявил Яценюк в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».
Он отметил, что за такой промах персональную ответственность несет действующая власть в стране. По его словам, «из карманов украинцев возьмут 5 млрд долларов», и эти убытки будут из-за того, что власти не закупили газ вовремя.
Ранее бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что киевские власти допустили серьезную ошибку, не закупая газ весной по низким ценам.
В России, между тем, удивились желанию Украины продолжать покупать российский газа не напрямую, а через реверс, из-за чего страна платит на 20-30% дороже.
Цены на газ в Европе накануне выросли до 1250 долларов за 1 тыс. кубометров. Вице-премьер России Александр Новак объяснял такие цены низкой заполненностью ПХГ.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как цены на газ ударят по всей мировой экономике, а также о том, как ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия.
На Украине показали огромное кладбище для умирающих от коронавируса
В украинском Мелитополе под захоронение умерших от коронавирусной инфекции выделили большой квартал местного кладбища, на снятых с дронов кадрах запечатлены десятки могил.
На видеозаписи, снятой с воздуха, можно заметить свежие захоронения, а также еще пустые могилы, которые подготовили заранее, передает УНИАН.
В соцсетях отмечают, что массовая смертность от коронавируса якобы началась через пять дней после празднования Дня города. По мнению некоторых, причиной увеличения числа умерших и заболевших стал праздничный концерт.
На Украине с начала пандемии зарегистрировано 2,72 млн заболевших, скончались 63 847, за последние сутки умерли 433 человека.
Мощность ГТС Украины сравнили с мощностью идущих в обход страны газопроводов
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Мощность ГТС Украины составляет 145 млрд кубов газа, а суммарная мощность газопроводов, которые за последние 20 лет построили в обход Украины – 180 млрд кубов в год, сообщил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Мураев заявил, что 180 млрд кубов – «это то количество, которое потребляла Европа последние годы». «Я не знаю, у кого там страшный сон – декарбонизация, но на самом деле это мечта Газпрома и надежда Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Бывший депутат подчеркнул, что «Европа будет отказываться от угля и потреблять газ», благодаря чему у украинской ГТС, «возможно, появится будущее».
Мураев отметил, что к нынешнему отопительному сезону Украине не хватает 4 млрд кубов газа, средств на них в бюджете нет. Он счел ситуацию с энергоресурсами в стране катастрофической. По словам Мураева, альтернативы российскому газу для Украины не существует.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что усиливать транзит газа сейчас через украинскую ГТС опасно, она изношена на 80% и может не выдержать. Однако все же в этом году поставки топлива по этому маршруту будут увеличены примерно на 10%, несмотря на условия контракта.
Госкино Украины обмануло Netflix на полмиллиона долларов
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Государственное агентство Украины по вопросам кино не вернуло американской компании Netflix более полумилиона долларов, потраченные на съемки фильма «Последний наемник» с Жан-Клодом Ван Даммом в Киеве.
Netflix рассчитывал получить эти деньги по программе кэш-рибейта – она действует на Украине с 2019 года. Программа подразумевает под собой субсидирование иностранных кинокомпаний для производства телеконтента в стране: 25% уходит на компенсации производственных затрат иностранным продюсерам, а также плюс 5% за наличие украинского культурного нарратива в фильме, пишет «Forbes Украина» со ссылкой на представителей украинской кинокомпании Star Media.
Перед съемками фильма с Ван Даммом у Netflix потребовали 393 разрешения. Кино снимали в августе прошлого года, тогда французский филиал стриминговой платформы Netflix сроком на 50 дней перекрыл для съемок часть Подола в Киеве, превратив его в «Париж».
Сообщается, что Netflix подала заявку на выплаты еще в декабре 2020 года, согласно которой должна была получить 550 тыс. долларов. Однако, до сих пор компания не получила ничего.
Народный депутат Максим Бужанский, комментируя в своем телеграм-канале новость, написал, что его удивила не сумма, которую Госкино не вернули, а количество разрешительных документов.
«В этой новости меня не так впечатлили 550 тысяч евро, которые мы не вернули, возвращать вообще не наш конек, как 393!!!! разрешения, которые собрал Нетфликс. Как им это удалось сделать, ума не приложу, но впечатляет. Интересно, а сотней разрешений никак нельзя обойтись, для упрощения процесса привлечения киногигантов в страну?», – написал в своем Telegram-канале народный депутат Максим Бужанский.
Продюсерами фильма выступили Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер – Дэвид Шарон, а оператор-постановщик Тьерри Арбогаст.
Летом этого года Netflix показал трейлер своего первого снятого в Украине фильма «Последний наемник», в котором сыграл Жан-Клод Ван Дамм.