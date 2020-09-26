Под Суздалем открыли памятник Суворову

В родовом имении генералиссимуса Александра Суворова – селе Кистыш Владимирской области – открыли памятник великому русскому полководцу. В церемонии приняли участие помощник президента Владимир Мединский, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

«Суворов как никто ценил жизнь своего подчиненного, как никто умел воевать не числом, а умением, как никто добивался минимальных потерь и использовал самые неожиданные, самые яркие ходы на поле военных действий: молниеносные переходы, неожиданные атаки. Гений», – приводит слова Мединского на церемонии открытия ТАСС.

Помощник президента напомнил, что еще со школьной скамьи каждый помнит о полководце два факта: Суворов победоносно провел 60 сражений и не потерпел ни одного поражения, а также что он один из пяти военачальников, имевших звание генералиссисимуса. «Но мало кто знает, что из пятерых лишь двое сохранили в веках свои звания. Трое были в силу разных обстоятельств их лишены. Двое – это Суворов и Сталин», – напомнил Мединский.

Он подчеркнул, что Суворов для каждого, кто любит русскую военную историю, это образец воина, солдата, командира, русского патриота. «Ему беззаветно доверяли свою жизнь русские солдаты, потому что он делил с ними и хлеб, и кровь, и риск на поле боя», – подытожил помощник президента.

Герасимов, выступая на церемонии, подчеркнул, что «Александр Васильевич Суворов написал, по сути, самый простой трактат по военному искусству». «Его «Наука побеждать» – ничего проще нет! Наследие Суворова живет в нашей армии. Конечно, многое изменилось, технологии шагнули вперед, но сами подходы великого русского полководца сохранились», – сказал начальник Генштаба. Генерал отметил, что Суворов побеждал противников, прибегая к нестандартным способам ведения боевых действий. «Там, где другим войскам требовалось пройти трое суток, Суворов преодолевал это расстояние со своими войсками за сутки – никто не ждал, оказывался в самом неожиданном месте», – сказал он.

Российское военно-историческое общество установило монумент к 290-летию со дня рождения великого полководца на территории его родового имения в селе Кистыш, которое было подарено Петром I деду Суворова за заслуги перед царем и Отечеством. Монумент изготовлен в рамках реализации национального проекта «Культура».

Скульпторы Владимир Благовещенский и Андрей Коробцов воплотили в бронзе образ замечательного стратега и превосходного тактика, который стал «героем всех веков и всех народов», приняв участие в семи крупных войнах, выиграв 60 сражений, и не проиграв ни единого боя. Монумент расположен в Суворовском сквере перед зданием музея, посвященного боевому пути полководца и его пребыванию на Суздальской земле.

Напомним, в мае министр обороны генерал армии Сергей Шойгу вручил орден Суворова 58-й общевойсковой армии.