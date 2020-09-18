Задержана продававшая билеты в театры и на футбол ОПГ

В России два года действовала преступная группировка, которая продавала билеты в театры и на спортивные мероприятия, в результате было продано билетов на 1 млрд рублей, сообщает Следственный комитет.

Злоумышленники продавали билеты через интернет, с 2018 по 2020 год они создали свыше 300 сайтов-двойников учреждений культуры России и спортивных организаций, сообщается на сайте ведомства.

Были созданы поддельные сайты Большого и Мариинского театров, МХТ имени Чехова, ФК «Спартак Москва», ОАО «Лужники» и других.

«Через эти ресурсы соучастники реализовали по завышенной стоимости билеты на различные мероприятия указанных учреждений на сумму более 1 млрд рублей. Полученные денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на номинальных руководителей, а затем выводились в наличный денежный оборот и распределялись между участниками преступной группы», – говорится в сообщении.

Всего в преступной группе участвовали свыше 50 человек, в том числе IT-специалисты, сотрудники кол-центров, продавцы билетов, курьеры, менеджеры по рекламе, системные администраторы.

«В целях конспирации оператором доменных имен являлись иностранные компании, а общение с покупателями билетов происходило с использованием интернет-телефонии. Реализация билетов осуществлялась через кол-центры, располагавшиеся в Москве и Владимире», – добавили в СК.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

В ходе расследования проведены обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Тамбовской, Ростовской, Астраханской областях. У подозреваемых изъяли платежные карты, компьютерную технику, черновые записи и деньги, полученные от незаконной деятельности.

В августе задержали экс-заместителя председателя правления московского банка, который, по версии следствия, вывел с помощью коллег около 1 млрд рублей.