Изменились сроки программы обновления ледокольного флота России

Масштабная программа по обновлению флота неатомных ледоколов стоимостью более 50 млрд рублей будет выполнена к 2024 году лишь частично. Из девяти ледоколов сдадут четыре, по остальным сроки сдвинутся вплоть до 2028 года, следует из обновленной редакции Комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ).

Как пишет «Коммерсант», ФГУП «Росморпорт» должно получить к 2024 году лишь четыре ледокола, а не девять, как предполагалось ранее в КПМИ. Как следует из обновленного паспорта проекта «Развитие морских портов», срок сдачи еще шести судов продлен до 2030 года, а сама программа обновления ледокольного флота подорожала на 37%, до 72 млрд рублей.

Учитывая срыв сроков и нехватку финансирования, «Росморпорт» стремится прежде всего ускорить сдачу крупных линейных ледоколов.

Наиболее понятная ситуация с ледоколом на 18 МВт для Дальневосточного бассейна, который строит «Пелла» за 7,5 млрд рублей. Он должен быть сдан к сентябрю 2024 года, увеличение стоимости не обсуждается. Конкурс на второй ЛК-18 для Северо-Западного бассейна так и не состоялся. В обновленном КПМИ говорится, что подготовлено предложение увеличить предельную стоимость до 8 млрд рублей с авансом не менее 50%. Ледокол должен быть построен до 2024 года.

Еще два ледокола 12–14 МВт для Архангельского и Балтийского бассейнов общей стоимостью 16 млрд рублей (ранее 13 млрд рублей), которые должны работать на дизтопливе и СПГ, рискуют выйти за рамки 2024 года. В КПМИ указано, что только «Пелла» согласилась строить два судна за 17,9 млрд рублей, но «Росморпорт» считает такую цену «завышенной».

В КПМИ предусмотрено завершение строительства этих ледоколов до конца 2024 года, и «выдержать данный срок возможно только в случае скорейшего начала строительства судов».

Менее мощные ледоколы получили низкий приоритет в программе, и их ввод точно будет отложен. Так, два портовых ледокола на 6–8 МВт стоимостью 14,6 млрд рублей теперь планируется сдать в 2028 году. Неясна ситуация с четырьмя мелкосидящими ледоколами на 6,4 МВт совокупной стоимостью 19 млрд рублей, которые первоначально должна была строить дальневосточная верфь «Звезда». В новой редакции КПМИ говорится, что сдача первых двух ледоколов на «Звезде» перенесена на 2025 год, еще двух – на 2028 год, причем верфь уже не указана. Общая стоимость четырех судов выросла до 25,9 млрд рублей.

Напомним, в июле заместитель министра промышленности и торговли России Олег Рязанцев сообщил, что решение о месте строительства ледокола «Лидер» принято, судно будет построено на Дальнем Востоке.

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