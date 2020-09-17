Изменились сроки программы обновления ледокольного флота России

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17 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Почему Трампу должны дать Нобелевскую премию

Именно Трамп придумал и провел сделку, которая может раз и навсегда разрешить арабо-израильский конфликт REUTERS/Tom Brenner
Дональд Трамп обижается на журналистов, которые старательно не замечают его выдвижение на Нобелевскую премию мира. Тонкость в том, что президент США эту премию действительно заслужил, в отличие, например, от своего предшественника Обамы. Благодаря Трампу уходит в прошлое ключевой конфликт на Ближнем Востоке, прежде казавшийся неразрешимым. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Новому большому брату не нужна твоя личность

Андрей Перла, Политолог
Он смотрит на тебя с каждого монитора. Большой брат разрешает тебе говорить, что он плохой – вот только в новоязе для этого не осталось слов. Большой брат мягче, чем в старой книжке, но также безжалостно указывает тебе, как жить, что покупать и за кого голосовать. Подробности...

Психические расстройства портят жизнь как насморк

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Проблемы с психикой – они от лукавого, придуманы масонами и рептилоидами. Погуляй, и все пройдет. Бабки в поле рожали, а ты непонятно на что жалуешься. И вообще, у предков никаких депрессий не было. Подробности...
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В пропаганде не может быть правды, тем более – во вражеской

Герман Садулаев, писатель, публицист
Ненормально то, что мы сами, раскрыв рот, слушаем всю эту чушь и пропаганду, да не только слушаем, а и повторяем, и на основании этой вражеской пропаганды пишем свои статьи, книги и снимаем фильмы, которые хвалим, потому что они «правдивые». Подробности...
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Подозрительная смерть Тесака

Шведов выгоняют из Швеции

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Отношения России и Японии изменятся

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Изменились сроки программы обновления ледокольного флота России

    17 сентября 2020, 09:36

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Масштабная программа по обновлению флота неатомных ледоколов стоимостью более 50 млрд рублей будет выполнена к 2024 году лишь частично. Из девяти ледоколов сдадут четыре, по остальным сроки сдвинутся вплоть до 2028 года, следует из обновленной редакции Комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ).

    Как пишет «Коммерсант», ФГУП «Росморпорт» должно получить к 2024 году лишь четыре ледокола, а не девять, как предполагалось ранее в КПМИ. Как следует из обновленного паспорта проекта «Развитие морских портов», срок сдачи еще шести судов продлен до 2030 года, а сама программа обновления ледокольного флота подорожала на 37%, до 72 млрд рублей.

    Учитывая срыв сроков и нехватку финансирования, «Росморпорт» стремится прежде всего ускорить сдачу крупных линейных ледоколов.

    Наиболее понятная ситуация с ледоколом на 18 МВт для Дальневосточного бассейна, который строит «Пелла» за 7,5 млрд рублей. Он должен быть сдан к сентябрю 2024 года, увеличение стоимости не обсуждается. Конкурс на второй ЛК-18 для Северо-Западного бассейна так и не состоялся. В обновленном КПМИ говорится, что подготовлено предложение увеличить предельную стоимость до 8 млрд рублей с авансом не менее 50%. Ледокол должен быть построен до 2024 года.

    Еще два ледокола 12–14 МВт для Архангельского и Балтийского бассейнов общей стоимостью 16 млрд рублей (ранее 13 млрд рублей), которые должны работать на дизтопливе и СПГ, рискуют выйти за рамки 2024 года. В КПМИ указано, что только «Пелла» согласилась строить два судна за 17,9 млрд рублей, но «Росморпорт» считает такую цену «завышенной».

    В КПМИ предусмотрено завершение строительства этих ледоколов до конца 2024 года, и «выдержать данный срок возможно только в случае скорейшего начала строительства судов».

    Менее мощные ледоколы получили низкий приоритет в программе, и их ввод точно будет отложен. Так, два портовых ледокола на 6–8 МВт стоимостью 14,6 млрд рублей теперь планируется сдать в 2028 году. Неясна ситуация с четырьмя мелкосидящими ледоколами на 6,4 МВт совокупной стоимостью 19 млрд рублей, которые первоначально должна была строить дальневосточная верфь «Звезда». В новой редакции КПМИ говорится, что сдача первых двух ледоколов на «Звезде» перенесена на 2025 год, еще двух – на 2028 год, причем верфь уже не указана. Общая стоимость четырех судов выросла до 25,9 млрд рублей.

    Напомним, в июле заместитель министра промышленности и торговли России Олег Рязанцев сообщил, что решение о месте строительства ледокола «Лидер» принято, судно будет построено на Дальнем Востоке.

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