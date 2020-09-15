В России предложено ввести минимальную почасовую оплату труда

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15 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 09:28  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Почему Германия не передает России материалы по делу Навального

Германия хочет разделить ответственность с ЕС за следствие по «делу Навального» Fabrizio Bensch/Reuters
Сергей Лавров отменил поездку в Германию. Официально визит не состоится из-за изменения программы встреч принимающей стороной. Но эксперты полагают, что главная причина отмены – отказ Берлина предоставить Москве данные проб Алексея Навального. Германия ссылается на секретность, но передала образцы лабораториям Швеции и Франции. Так ли секретны результаты этих исследований и что на самом деле скрывает Берлин от Москвы? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Отношения России и Японии избавятся от личного

Ёсихидэ Суга (справа) был самым верным соратником уходящего Абэ (слева) POOL/Keystone Press<br> Agency/Global Look Press
Во вторник в Японии впервые за восемь лет сменится премьер-министр. Накануне Ёсихидэ Суга был избран главой правящей партии, что автоматически приводит его на пост главы правительства. Ему будет очень непросто, поскольку он стал преемником великого политика, дело которого должен продолжить. Но в том, что касается выстраивания отношений с Россией, негативные перемены неизбежны. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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«Русская интеллигенция» отозвалась на призыв поклонницы Дзержинского

Максим Соколов, публицист
Логики и памяти требовать от «интеллигенции» было бы странно. «Любовь к добру разбередила сердце им», и в этом состоянии сословие пребывает уже два века. Все забыли и ничему не научились. Подробности...

Ленина нужно похоронить, а Сталинграду вернуть имя

Сергей Мардан, публицист
Дискуссия о мавзолее Ленина извлекается из пыльного чулана, когда политтехнологам лень изобретать свежую дискуссию, чтобы занять мозги политизированного населения чем-нибудь бессмысленным и безопасным. Подробности...
Обсуждение: 89 комментариев

Переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
У нынешней украинской власти нет ни политической воли, ни ресурсов для того, чтобы заставить замолчать «партию войны» и повернуть общественное мнение в сторону мира. Пока это не изменится – Минский процесс не продвинется. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Отношения России и Японии изменятся

России запретили объединяться с Белоруссией

Обсуждение: 7 комментариев

Белоруссия расколола Евросоюз

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    В России предложено ввести минимальную почасовую оплату труда

    15 сентября 2020, 09:12

    Текст: Евгения Шестак

    Правительство предложило ввести понятие минимального размера часовой ставки оплаты труда.

    Пункт об обсуждении этого вопроса включен в предложения к проекту Генерального соглашения между кабмином, работодателями и профсоюзами на 2021-2023 годы, пишут «Известия»

    Уточняется, что почасовой МРОТ может быть применен «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда». Подобные нормы минимальной почасовой зарплаты приняты во многих развитых странах. 

    В Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) отметили, что инициатива поступила от кабмина. В Минтруде рассказали, что новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам.

    В настоящее время проект соглашения находится в стадии обсуждения, его планируется подготовить до конца октября.

    Ранее сообщалось, что зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября.


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