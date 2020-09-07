Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов Зарплаты бюджетников с 1 октября проиндексируют на 3% 7 сентября 2020, 12:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября, говорится в распоряжении правительства. «Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений», – передает РИА «Новости» текст документа. Индексация также коснется работников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях