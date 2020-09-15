Китай запустил с морской платформы ракету с девятью спутниками

Китай при помощи ракеты-носителя CZ-11 («Чанчжэн-11») вывел на орбиту девять спутников дистанционного зондирования земли, запуск состоялся со специально оборудованного судна в Желтом море, сообщило Синьхуа.

Из аппаратов будет создана группировка «Цзилинь-1» из спутников серии «Гаофэнь-03-1». В нее входят три оптических спутника с функцией видеосъемки (в числе которых аппараты Центрального телевидения Китая и китайского интернет-сервиса видеохостинга Bilibili) и шесть спутников для гиперспектральной съемки земной поверхности, передает ТАСС.

Планируется, что аппараты будут использоваться для получения фото и видеоизображений земной поверхности в высоком разрешении, которые будут применяться для оценки состояния национальных земельных ресурсов, городского планирования, при ликвидации последствий стихийных бедствий и в других сферах.

Запуск стал 346-м по счету успешным стартом для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Напомним, 31 июля Китай объявил о запуске глобальной навигационной системы Beidou.

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