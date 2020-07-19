Ученый раскрыл подробности испытаний российской вакцины от COVID-19

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Россияне заработают на новых дорогах

Давать в долг государству может быть выгодноФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Госкомпания «Автодор» может взять у населения деньги в долг на строительство платной трассы из столицы в Казань. Для этого будут выпущены народные облигации. Смогут ли россияне не только получить новую скоростную трассу, но и заработать на ее финансировании? Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Почему «чешский друг» Сафронова выглядит подозрительно

Мартин Лариш – крайне обаятельный молодой человекФото: instagram.com/larysmartin
Появляется все больше утечек о том, кто мог быть тем самым представителем чешской разведки, с которым (по версии следствия) держал связь советник главы Роскосмоса Иван Сафронов. Речь идет об очень обаятельном журналисте, полиглоте и научном сотруднике Мартине Ларише. Что это за человек и почему он действительно крайне напоминает натовского шпиона? Подробности...
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Ленин в Германии вызвал в Польше панику

Западногерманские поклонники Ленина добились установки памятника Ильичу через судФото: Caroline Seidel/dpa/picture-alliance/ТАСС
Польский представитель в Европарламенте высказала серьезные претензии к Германии. Причиной стала установка в одном из немецких городков памятника Ленину. Берлину досталось за популяризацию коммунизма и «тоталитарные традиции», а от ЕС польский политик потребовала введения запрета советской символики. Но главное в этой истории – хамский тон, который Варшава в очередной раз позволила себе по отношению к Берлину. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Нелепо выращивать помидоры на даче

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Когда ваш урожай созреет, в магазинах и на рынках то же самое, что вы вырастили с треском спины и дрожью в коленках, будет стоить сущие гроши. И цены вырастут ровно тогда, когда ваши запасы закончатся. Подробности...
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Нью-Йорк обезлюдел от перестрелок и пандемии

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сначала Нью-Йорк стал кластером эпидемии в стране, превратившись в «город-призрак». Потом расовые протесты с бунтами и погромами. Теперь количество погибших в перестрелках выросло на 42%, а система уголовного правосудия разваливается. Подробности...
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«Неслыханная свобода слова» по-украински

Андрей Манчук, политолог
США – страна расовой гармонии. Саудовская Аравия – самая толерантная к геям страна планеты. Украина – страна неслыханной свободы слова. Эти примеры объединяет то, что все они не имеют ни малейшего отношения к реальности. Подробности...
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      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              19 июля 2020, 14:49

              Текст: Александра Юдина

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              Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал о ходе испытаний российской вакцины от коронавируса.

              Все участники эксперимента: те, кого уже выписали, и те, кто еще находится под наблюдением врачей в стационаре, чувствуют себя хорошо, передает РИА «Новости».

              «Да, все в порядке, домой все хотят уже поскорее», – отметил Тарасов.

              Уточняется, что добровольцев из второй группы планируют выписать из медучреждения в понедельник.

              Напомним, 15 июля первая группа добровольцев, тестировавшая разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцину против коронавируса, была выписана из клиники. Как отметила главный исследователь Елена Смолярчук, добровольцы хорошо перенесли вакцинный препарат.

              Напомним, в воскресенье директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов заявил, что исследование первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершено.

              Директор института Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции может поступить в оборот 14-15 августа. Вторая фаза испытания вакцины продлится до 28 июля, после чего институт подаст на регистрацию, которая, как ожидается, продлится до 2-4 августа.

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