СИПРИ заявил об отходе России и США от маргинализации ядерных вооружений

В 2019 году ядерные державы продолжали модернизацию своих арсеналов, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Сообщается, что «на начало 2020 года» ядерные державы (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль, КНДР) обладали «13,4 тыс. единиц ядерного оружия», из них около 3,72 тыс. единиц находятся «на складах оперативных частей», а около 1,8 тыс. – в состоянии оперативной готовности. В начале 2019 года общее число единиц ядерного оружия было больше – 13,8 тысяч, передает ТАСС.

Директор Программы по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению Шэннон Кайл считает, что из-за «тупика в вопросе о СНВ–3» эпоха «двусторонних соглашений между Россией и США о контроле над ядерными вооружениями может уже подходить к концу». Это «потенциально может привести к началу новой гонки ядерных вооружений».

СИПРИ отмечает, что и Россия, и США планируют модернизацию ядерных боеголовок, отворачиваясь от тенденции к маргинализации ядерных вооружений.

Сообщается, что у США 1,75 тыс. развернутых и 4,05 тыс. других боеголовок, у России – 1,57 тыс. и 4,805 тыс. соответственно. В целом у США 5,8 тыс. боеголовок, у России – 6,375 тыс. (в 2019 году у США было 6,185 тыс., у России – 6,5 тыс.).

Арсеналы других ядерных держав значительно меньше российского и американского, однако все эти страны либо заявили о намерении создания и развертывания новых систем, либо уже реализуют его.

Отмечается, что в 2019 году Белый дом «прекратил обнародование данных о размерах американских складов». В докладе утверждается, что Россия якобы не обнародует детальную разбивку по своим вооружениям, подпадающим под СНВ–3, хотя и обменивается этой информацией с США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации вокруг СНВ–3.

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