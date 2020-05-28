Власти Москвы объяснили, как ездить в магазин после 1 июня

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Угрозы в адрес «Северного потока – 2» выдали проигрыш США

Специальное судно для прокладки газопровода уже находится в Балтийском мореФото: Bernd Wüstneck/DPA/Global Look Press
«США могут доиграться, если решат наказать Германию и других европейцев за покупку российского газа. Это ускорит процесс затухания американского доминирования». Такими словами эксперты комментируют новые угрозы американских дипломатов в адрес газопровода «Северный поток – 2». Какими могут быть эти новые санкции США и почему сам факт этих угроз несет в себе и хорошие новости? Подробности...
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Русские удивятся своим проступкам перед Болгарией

Национальность Кирилла и Мефодия до сих пор вызывает спорыФото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
В Болгарии обвинили Россию в присвоении кириллицы, в неблагодарности за просвещение предков и в фальсификации болгарской истории. С этим бредом пытаются спорить, но разумнее посмотреть на причины его появления: национальное достоинство болгар очень уязвимо, а по степени своей адекватности сравнимо с украинским. Чем же русские насолили «братушкам»? Подробности...
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«Сотрудничать с НАСА – все равно, что ломиться в нарисованную дверь»

Американский корабль Crew Dragon «отбил хлеб» у российских «Союзов»Фото: SpaceX/Keystone Press Agency/Global Look Press
«Выход для российской космонавтики сейчас один – предложить общий масштабный проект всему человечеству, начав с Китая и Индии. Например, международную станцию после МКС», – сказал газете ВЗГЛЯД членкор Академии космонавтики Андрей Ионин. По его мнению, именно так Россия сможет сохранить и космическую отрасль, и свой международный авторитет ведущей космической державы.  Подробности...
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Русские отстояли георгиевскую ленточку в Латвии

Латвийским ресторанам пришлось смириться с георгиевской ленточкойФото: facebook.com/antonio.bandera.3367
Недавний 75-летний юбилей Победы власти стран Прибалтики встретили буквально со скрежетом зубовным. Один из скандалов, связанных с Днем Победы в Латвии, приобрел особенно сильный резонанс – из ресторана в Юрмале была изгнана русская семья за то, что те украсили свою одежду георгиевскими ленточками. Но на этом история не закончилась... Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Парад Победы – триумф Империи

Владимир Можегов, публицист
Третий Рим – это не о национальном превозношении, это о великой ответственности за судьбу истины в этом мире. И это нам действительно стоит всегда помнить, всегда повторять и никогда не забывать. Подробности...
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На рынке недвижимости грядет революция

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Личное банкротство заемщиков и, как следствие, принятие банками на баланс тысяч объектов недостроенной недвижимости, может разрушить хрупкий баланс спроса и предложения. Идеальный штиль в какой-то момент может смениться идеальным штормом. Подробности...
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Мы ждем от сирот чудес и подвигов

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
В России количество сирот сократилось в два раза. При этом понятно, что свести их количество к нулям никогда не удастся. Сирота – это не просто социальный статус. Это миссия, которую должны выполнить герои – отверженные и хрупкие. Подробности...
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              Власти Москвы объяснили, как ездить в магазин после 1 июня

              28 мая 2020, 14:46

              Текст: Евгения Шестак

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              Для поездок в непродовольственные магазины жители Москвы должны будут оформить пропуск категории «по иным целям», которые можно получить два раза в неделю, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

              В рамках шаговой доступности для посещения непродовольственного магазина никаких документов не требуется, рассказал Немерюк в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

              «Если вы пользуетесь общественным транспортом, то мы с вами помним, что у нас режим самоизоляции действует до 14 июня, и те, кто находятся на самоизоляции, не работают и не получают рабочие пропуска, в любом случае будут пользоваться двукратным разовым пропуском, в том числе и для посещения непродовольственных магазинов», – добавил он. 

              По его словам, после ослабления ограничений с 1 июня в столице будут действовать санкции за нарушение масочного режима, однако новые штрафы не предусмотрены. 

              «Любые прогулки можно совершать исключительно в масках. Соответственно, за это уже предусмотрена статья, которая используется и в настоящее время, но и собственно режим самоизоляции и его нарушение тоже имеют свою статью в КоАП, поэтому здесь каких-либо новых дополнительных штрафов не планируется вводить», – отметил Немерюк. 

              Также он уточнил, что только сотрудники полиции могут останавливать москвичей для проверки пропусков и выписывания штрафов. Они будут проверять, насколько законно человек совершает прогулку. 

              В среду вечером мэр Москвы объявил о втором этапе смягчения ограничений, который вступит в силу 1 июня – в частности, на две недели разрешат «прогулочный режим».

              Также откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов. По указу мэра, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно.

              Ранее Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам прогулки по графику.

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