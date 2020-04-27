Молдавия поблагодарила Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил Россию за оказанную помощь в борьбе с коронавирусом, об этом глава государства написал после встречи с российским послом Олегом Васнецовым.

«Передал слова искренней благодарности нашим российским партнерам, в особенности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, за помощь, оказанную Молдове в трудную минуту. В частности, привел пример бесплатно предоставленного российской стороной грузового самолета, на котором из Китая в Кишинев была перевезена партия медицинских средств защиты, столь нужных нашим людям. Поблагодарил также за кредит в размере 200 млн евро, предоставленный Республике Молдова», – написал Додон в Facebook.

Также президент Молдавии обсудил с послом эпидемическую ситуацию в государствах и затронул вопрос о мероприятиях в честь 75-летия Победы.

«Были едины во мнении о том, что акции с участием большого числа людей следует перенести на более поздний срок, когда воздействие пандемии ослабнет и исчезнет риск инфицирования населения», – добавил Додон.

Ранее Додон уже выражал благодарность руководству Российской Федерации за доставку медицинской помощи для борьбы с коронавирусом из Китая.