Роспотребнадзор подготовил рекомендации для общепита по поэтапному выходу из режима ограничений

Роспотребнадзор создал рекомендации по работе предприятий общепита при рисках нового коронавируса, документ предусматривает поэтапный выход из режима ограничений, сообщили в ведомстве.

«Роспотребнадзором подготовлены рекомендации для различных видов деятельности по организации работы в условиях сохранения рисков распространения коронавируса, в том числе для предприятий общественного питания. Подобные рекомендации призваны снизить риски инфицирования при посещении общественных мест и предусматривают поэтапный выход из режима ограничений», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Сейчас возможна работа лишь сервисов доставки. Предполагается, что начнут работу предприятия общепита с ограниченной площадью и посадкой в зале. На этапе стойкой тенденции к снижению заболеваемости в регионе допускаются массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии 1-2 метра, пояснили в пресс-службе ведомства.

В рекомендациях предлагается в начале выхода из самоизоляции разрешить работу кафе и ресторанам площадью менее 50 квадратных метров с не более чем пятью столиками.

«Переходный режим (начало выхода людей из массовой самоизоляции): работают предприятия общественного питания площадью не более 50 квадратных метров при условии установки в обеденном зале не более пяти столов по 1-2 посадочных места (расстояние между столами должно быть не менее одного метра). Массовые мероприятия (банкеты, поминки и другое) запрещены», – уточнили в ведомстве, сообщает ТАСС.

«На каждом этапе предусмотрены противоэпидемические мероприятия – от работы всего персонала в масках и перчатках, одноразовой посуды до стандартной текущей уборки в зависимости от ситуации», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что рекомендации позволят бизнесу осуществлять свою деятельность без риска заражения персонала и посетителей, добавили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что даты, до которой должно быть принято решение о выходе граждан с самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом, нет.

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