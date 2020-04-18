На Украине в пожарах в Чернобыльской зоне обвинили диверсантов

Пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области могли устроить диверсанты, чтобы посеять панику среди украинцев во время карантина, заявил советник министра внутренних дел Украины, член коллегии МВД страны Зорян Шкиряк.

«Сейчас все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания, с расчетом направления ветра. Цель заказчиков и организаторов понятна: попытка дестабилизации ситуации, нагнетания истерии и усиление панических настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса», – передает его слова «Страна».

Шкиряк заявил, что МВД Украины обязательно «вычислит тех подонков», которые якобы устроили эту «провокацию».

Ранее жкс-глава ГосЧС Украины Сергей Бочковский заявил, что пожары не стихают уже более двух недель из-за того, что при другом бывшем руководителе ведомства Зоряне Шкиряке была «развалена» система профилактики пожаров.

Между тем, Россия выразила готовность помочь Украине в ситуации с пожарами в районе Чернобыля.

4 апреля на территории у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник пожар. К 7 апреля площадь пожара увеличилась до 35 гектаров из-за порыва ветра, позже огонь был потушен, но 16 апреля пожар возобновился из-за сильного ветра.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о масштабных пожарах на Украине, из-за которых Киев стал городом с самым грязным воздухом в мире.