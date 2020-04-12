РЖД отменили 32 поезда дальнего следования

В связи с ситуацией с распространением коронавируса и снижением спроса РЖД с 15 апреля временно отменяет 32 поезда дальнего следования, еще по 32 маршрутам сокращается периодичность курсирования.

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

До этого РЖД отменили поезда в соседние страны, также были временно отменены поезда в Калининград.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.