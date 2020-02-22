Трассу Дамаск – Алеппо открыли для гражданского транспорта

Государственная трасса Дамаск – Алеппо официально открыта для движения гражданского транспорта без ограничений, заявил министр транспорта Сирии Али Хамуд.

«Трасса Дамаск-Алеппо официально открыта для движения транспортного потока, и она в полном распоряжении граждан», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство САНА слова министра.

Напомним, ранее эксперт РСМД Антон Мардасов пояснил газете ВЗГЛЯД, комментируя информацию о блокаде турецкими военными участка этой трассы, сообщил, что дорога М-5 Дамаск – Алеппо фактически обеспечивает связь юга и севера Сирии. Она проходит до границы Ирака и является одним из основных торговых путей страны.

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