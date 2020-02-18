В Германии выступили против учений НАТО на границе с Россией

Развертывание войск НАТО на российской границе в рамках учений «Защитник Европы 2020» в преддверии 75-летия Победы над фашизмом может оскорбить россиян, предупредили депутаты бундестага от фракции «Левые».

Депутаты подготовили обращение к федеральному правительству Германии. В нем сказано, что граждане России и других постсоветских стран являются потомками людей, которые внесли наибольший вклад в борьбе с фашизмом во время Второй мировой войны, передает RT.

«То обстоятельство, что НАТО так безответственно играет с военной стабильностью Европы именно в дни приближения 75-й годовщины взятия Берлина Красной армией и победы над гитлеровским фашизмом, – оскорбление российского населения и многих людей в других странах бывшего Советского Союза», – сказано в обращении.

По мнению депутатов, немецкое правительство должно сделать выводы из истории и сделать шаг для достижения взаимопонимания и ослабления напряженности.

Во время предстоящих учений НАТО произойдет самая крупная за последние 25 лет переброска войск из США в Европу. В учениях примут участие около 37 тыс. военных из разных стран Североатлантического альянса. Только американские военные планируют задействовать 13 тыс. единиц техники.

В октябре 2019 года СМИ сообщили, что весной 2020 года США в Европе проведут масштабные учения, в ходе которых планируется отправить 20 тыс. военнослужащих через Атлантический океан. По этим данным, военных отправят в Польшу и страны Балтии.