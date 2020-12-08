Американские СМИ рассказали, что может спровоцировать войну между Россией и НАТО

Вооруженный конфликт России и блока НАТО может начаться из-за чрезвычайных происшествий или недоразумений между военными, предположил американский журнал The National Interest.

Обе стороны на данный момент должны заниматься укреплением каналов связи и стабилизацией в сфере безопасности, поскольку войны не хочет ни Североатлантический альянс, ни Россия, полагает издание, передает РИА «Новости».

Сейчас существует экспертная группа, которая работает над предотвращением возможного конфликта, отмечается в материале. Представители России, НАТО и Евросоюзе изучают практические меры, которые способствуют позитивному развитию «сложных и неспокойных отношений», пояснили авторы.

Специалисты отметили, что нужно усилить контакты между политиками и военными, создать правила взаимодействия в открытом море и в воздухе, а также укрепить доверие для взаимодействия в Балтике.

По мнению экспертов, риски можно снизить, сделав более прозрачным направления по разработке новых видов вооружений и организации военных учений.

К конфликту может привести случайность, Россия и НАТО заинтересованы в недопущении таких происшествий.

Ранее The National Interest писал, что учения американского флота и НАТО в Черном море являются «предупреждением» в адрес России.