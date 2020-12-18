Рогозин назвал дату первого в 2021 году пуска с Восточного

Первый в 2021 году пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный планируется в феврале, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В одном из рабочих помещений технического комплекса космодрома Восточный идет подготовка разгонного блока «Фрегат» к февральскому 2021 года пуску», – передает РИА «Новости» сообщение Рогозина.

С 2016 года с Восточного состоялось пять пусков ракет «Союз-2», в том числе один аварийный. Очередной пуск намечается на 18 декабря с 36 аппаратами OneWeb.

Ранее Роскосмос заключил контракт на сумму свыше 20 млрд рублей на создание кислородно-водородного разгонного блока КВТК, который значительно увеличит грузоподъемность ракеты-носителя «Ангара». КВТК планируется использовать на ракетах тяжелого класса «Ангара-А5», «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В» с космодромов Восточный и Плесецк.