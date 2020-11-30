В НАТО доверили украинскому заводу ремонт вертолетов

Украинский завод «Авиакон» получил от НАТО заказ на ремонт двух вертолетов. Контракт даст Украине возможность составить конкуренцию России на рынке ремонта вертолетной техники, заявил и.о. гендиректора госконцерна «Укроборонпром» Игорь Фоменко.

«Популярны наши услуги по ремонту, например, конотопский завод «Авиакон» впервые получил контракт с агентством НАТО и взял сейчас два вертолета в ремонт. Это открывает большой рынок ремонта вертолетной техники, которую эксплуатируют ЕС, США и другие страны. Таким образом, мы можем забрать у России большой кусок работы в этой сфере», – передает слова Фоменко РИА «Новости».

Как отметил руководитель концерна, популярностью в мире пользуются также украинские ракетные системы «Скиф», «Стугна» и «Корсар», радиолокационные системы, авиазапчасти и установки для военных кораблей. Так, украинскую продукцию эксплуатируют в частности ВМФ Индии.

Уточняется, что «Авиакон» занимается ремонтом, переоборудованием и модернизацией вертолетов Ми-2, Ми-6, Ми-8, Ми-17, Ми-24, Ми-35 и Ми-26.

Военный эксперт Андрей Фролов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что США могут передавать Украине деньги под видом средств на ремонт российских вертолетов.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила хищение с государственного предприятия в Тернопольской области авиазапчастей и вертолетного оборудования на 175 тыс. долларов.