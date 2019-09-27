Эксперты: США под видом ремонта российских вертолетов будут финансировать Украину

Не исключено, что Пентагон изобрел новый механизм, который позволит беспроблемно финансировать военную программу Украины даже в случае, если президент Трамп заморозит эту кредитную линию. Такое мнение высказали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя сообщений о том, что США разрешили Киеву ремонтировать вертолеты советского семейства «Ми».

«Дьявол – всегда в мелочах, в юридических формулировках. Что имела ввиду украинская сторона, говоря о сертификатах – не очень понятно. Тот, кто не производит продукцию, не может кому-либо выдавать документы на ее сертифицированный ремонт техники. Это нонсенс», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

«Есть подозрение, что американцы создают механизм, которая позволит им беспроблемно продолжать передавать средства Киеву под видом денег на ремонт вертолетов», – пояснил эксперт.

Схожей точки зрения придерживается и источник газеты ВЗГЛЯД в оборонно-промышленном комплексе России. «МоторСич» несколько лет назад фигурировало как предприятие, на котором американцы могли начать сборку и обслуживание вертолетов. Само предприятие пытается вести модернизацию вертолетов Ми-2 и Ми-8. Скорее всего, сертификат попадет именно к ним. Также нельзя исключать, что сертификат попадет к Конотопскому авиаремонтному заводу «Авиакон». Но не факт, что там действительно будут ремонтировать технику», – отметил источник.

Накануне министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в Facebook, что получил от стратегического советника США по вопросам военно-промышленного комплекса Украины Дональда Винтера сертификаты, которые позволят предприятиям украинского ОПК ремонтировать вертолеты типа «Ми» для иностранных заказчиков.

Напомним, еще пять лет назад украинский Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» не только выпускал двигатели для вертолетов «Ми», но также имел право на их капитально-восстановительный ремонт и модернизацию. Однако с 2015 года Россия сумела наладить производство таких двигателей у себя. Права на обслуживание машин принадлежат холдингу «Вертолеты России», который входит в «Ростех».

Если же американское правительство действительно начнет теперь заключать договоры с украинскими компаниями на ремонт техники третьих стран, то такие сделки будут незаконными, уверены эксперты.

«Мы можем с вами открыть гараж и заняться кустарным ремонтом вертолетов, которые находятся на гарантийном обслуживании. Физически нам никто не сможет помешать. Но наш с вами ремонт не будет признан производителем», – продолжил Фролов.

«В таком случае наши компании отправляют бумагу о том, что мы больше не несем ответственность за изделие. Если он упадет, сломается или взорвется, то к нам никаких претензий, – добавил собеседник. – Ответственность в случае аварии теперь будут нести украинские компании, потому что кто винтит гайки, тот и несет ответственность».

«В странах НАТО есть лицензированные предприятия, которые по договору с «Вертолетами России» имеют право обслуживать технику «Ми». Но вот выдача каких-либо сертификатов Украине выглядит, мягко говоря, странно», – заключил Фролов.