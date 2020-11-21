SpaceX запустила на орбиту метеорологический спутник нового поколения

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с метеорологическим спутником следующего поколения Sentinel-6.

Ракету запустили с базы ВВС США Вандерберг в штате Калифорния в 09.17 по местному времени (20.17 мск), передает ТАСС.

Специалисты компании вернули на Землю первую ступень носителя, она опустилась рядом с пусковым столом на базе Вандерберг через несколько минут после запуска.

Метеорологический спутник Sentinel-6 – совместный проект НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА). Он спроектирован для отслеживания изменений уровня Мирового океана.