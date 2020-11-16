Глава Хакасии задал полпреду Меняйло неуместный вопрос

В СМИ появилась информация о телефонных переговорах главы Хакасии Валентина Коновалова с полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, в ходе которого губернатор, как сообщается, задал полпреду странный вопрос.

«Как у вас дела, я имею в виду республику?» – приводит слова Коновалова «Рен-ТВ» со ссылкой на местное издание khakasia.info. Представители местных средств информации отмечают, что губернатор сам гораздо лучше должен знать, как обстоят дела в регионе, которым он руководит.

Вопрос Коновалова возмутил политолога Александра Бортникова. «Он звонит вице-адмиралу, представителю президента Российской Федерации в Сибирском Федеральной округе и снисходительно спрашивает: «Как там у вас дела? В смысле, в нашей республике. Решаешь тут мои проблемы?» Мне удивительно, что Сергей Иванович железную выдержку проявил, чтобы на это ответить, во-первых, цензурно и, во-вторых, вежливо. Железный человек», – прокомментировал политолог.

В свою очередь общественный деятель Александр Мяхар подчеркнул, что такое отношение главы региона к работе недопустимо. «Лицо, занимающее пост главы республики обязано не только знать эти проблемы, но ежеминутно, ежесекундно быть в курсе, что происходит в субъекте. Даже на дистанционном режиме работы. Он сам говорит, что болезнь (ситуация с коронавирусом в регионе – прим. ВЗГЛЯД) протекает легко, что он контролирует всю ситуацию в республике, но как он контролирует, если все проблемы за него решает федеральный чиновник?» – задается вопросом Мяхар.

Полпред в СФО Сергей Меняйло прибыл в Хакасию, где во время эпидемии сложилось бедственное положение в системе здравоохранения. С 12 ноября он фактически взял на себя прямое управление регионом: он ездит по районам республики, общается с медиками, договаривается о поставках тестов, медицинского оборудования, препаратов, регулирует систему здравоохранения республики, выстраивает работу скорой помощи и медицинских учреждений, встречается с главами муниципалитетов, представителями аптек и так далее.

В свою очередь руководитель республики Валентин Коновалов с 17 октября находится на самоизоляции. «Агентство информационных сообщений» отмечает, что Коновалов «не болеет», хотя и заявляет, что в его организме «циркулирует коронавирус». Отмечается, что губернатор сидит дома и даже не подключается по удаленному доступу к работе, в частности, к заседаниям оперштабов, которые дважды в день в Абакане проводит Сергей Меняйло.

Как сообщает интернет-журнал «Новый фокус», Коновалов, который максимально отдалился от работы, постоянно выходил в интернет, рассказывал о своем самочувствии, публиковал релизы своей пресс-службы и даже провел прямой эфир. Активность руководителя республики в соцсетях, как отмечается, резко прекратилась с приездом Сергея Меняйло.

«Человек месяц сидит на больничном, причем явно прекрасно себя чувствует. При этом там какая-то медицинская аномалия, организм у нашего губернатора удивительный: месяц нет симптомов, в республике ад творится, а губернатор сидит дома и котиков постит», – недоумевает политолог Александр Бортников.

В свою очередь местная пресса пишет, что республика оказалась абсолютно неподготовленной к вспышке коронавируса. Именно поэтому Меняйло пришлось лично заняться урегулированием возникшей критической ситуации.

Ранее депутат Верховного совета Хакасии Денис Кабанов заявил газете ВЗГЛЯД, что руководство региона не подготовилось к осеннему всплеску заболевания. По его словам, все было пущено на самотек.

Внимание к ситуации в Хакасии привлекло обращение сотрудника скорой помощи, потерявшего надежду на помощь со стороны региональных властей, напрямую к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу. «Мы стоим с больными в очередях по шесть, по 10 часов, некоторые просто тяжелые. За шесть часов кончается кислород в машине. Хорошо, если в стационаре дадут кислород, чтобы подключить к пациенту...» – говорилось в обращении медработника.