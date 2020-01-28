Бразилия одобрила слияние Embraer с американской Boeing

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28 января, вторник | Последнее обновление — 14:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле ответили на слова Зеленского о «вине» СССР во Второй мировой войне
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Украина рано радуется виртуальным поставкам газа из Польши
Главу Чувашии подвело чувство юмора
Россия отдала за границу новый способ борьбы с авианосцами США
В переговоры о Южных Курилах вброшен «российский шпион»
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Зеленский врет не только нагло, но и подло
Владислав Шурыгин, военный эксперт
Освенцим освободила Советская Армия. А национальная «украинская» армия, та самая, за которую теперь так топит Зеленский, в это время уже пряталась по лесам или отступала с гитлеровцами на запад, неся на петлицах эсэсовские знаки, и знаки охраны лагерей смерти. Подробности...
Русофобы снова интригуют против Москвы в ПАСЕ
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Очередной скандал в ПАСЕ вновь возобновил в России дискуссию о том, нужно ли вообще было договариваться с европейцами. В ПАСЕ снова пытаются ограничить права российских делегатов. И реагировать Москве на эти инициативы нужно жестко – но с умом. Подробности...
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Правды о коронавирусе мы не знаем
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ситуация очень плохая, даже если апокалиптические прогнозы не сбудутся, вирус не перешагнет через Амур у нас и не окажется масштабно в Европе и США. Помимо всего прочего, эпидемия нанесет значительный ущерб мировой экономике. Наиболее пострадавшими, как всегда в таких случаях, окажутся страны – поставщики сырья. Подробности...
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От чего умирает молодежь
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Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг
На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоцииПодробности...
Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда
Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государствеПодробности...
Новые лица в правительстве Мишустина
Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блокПодробности...
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