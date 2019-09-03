Смоленская полиция установит личность гонщика в рясе на самокате

Полицейские в Смоленске намерены установить личность мужчины в рясе, проехавшего на красный свет на электрическом самокате, сообщили в УМВД региона.

«ГИБДД подтвердила, что он (мужчина в рясе) и водитель автомобиля проехали на красный свет. Их личности будут установлены, после чего в отношении них будет вынесено решение об административном наказании», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

По словам представителя Смоленской митрополии, не факт, что проехавший на красный свет мужчина в рясе является священнослужителем РПЦ.

«Мы выясняли эту информацию. То, что на видео запечатлен мужчина в рясе, это факт. Но то, что это священник, идентифицировать невозможно, епархия таких не знает», – отметил он.

Ранее в социальных сетях опубликовали видео, на котором мужчина в рясе на электросамокате проехал по оживленной трассе. По словам пользователей, неизвестный проехал на красный свет.