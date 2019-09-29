На Украине заявили об ослаблении Запада и усилении России

Запад изменил свое отношение к Украине и России, заявил глава Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.

Перепелица заявил, что наблюдается «кардинальное изменение баланса сил». По его словам, можно говорить о «резком ослаблении» западных стран и «усилении России».

Глава института полагает, что «вакуум», возникший из-за стремительной потери позиций Вашингтоном, «заполняет» Москва, передает РИА «Новости» со ссылкой на UkrLife.

В таких условиях Киев должен укреплять украинскую армию и придерживаться «активной обороны», сказал Перепелица.

Напомним, МИД Украины заявил о начале «идеологического развала» санкций против России. По мнению Киева, Запад отступает от своих позиций по санкциям против России.

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