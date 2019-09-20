МИД Украины заявил о начале «идеологического развала» санкций против России

Антироссийские санкции «идеологически начинают разваливаться» из-за несогласованности действий лидеров стран Евросоюза, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«И мы обеспокоены, когда нам говорят: «Ну, как же? Вот санкции переутвердим, там последний раунд еще на полгода». Мы говорим: возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться», – заявил Пристайко в интервью изданию «Европейская правда».

Министр подчеркнул, что санкции – это целостный механизм. По его словам, если поездки лидеров в Москву или приглашение России «сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки – это тоже вопрос санкций».

«Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций – все это провалы, рассыпания, отпадение кусочков большого санкционного механизма. Все это – деградация санкций», – заявил министр.

Он выразил надежду, что в декабре этого года секторальные санкции против России все же будут продолжены.

Пристайко подчеркнул, что Киев не поддерживает идею постепенного снятия санкций против России.

«Эта идея действительно выдвигается нашими западными партнерами, и нам она не нравится», – добавил он.

Ранее Пристайко заявил, что Запад отступает от своих позиций по санкциям против России.