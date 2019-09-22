Порошенко заявил о невозможности «упрятать его в тюрьму»

Экс-президент Украины, ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко заявил, что его никому не удастся упрятать в тюрьму.

«Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого. Ничего у них не получится», – передает его слова RT.

Новое правительство Украины он назвал «мальчиками», которые не стали первыми, «кто хотел упрятать Порошенко».

Отметим, что ранее на этой неделе был арестован один из главных активов Порошенко – завод «Кузница на Рыбальском».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с уголовными делами, возбужденными на Украине в отношении Порошенко.