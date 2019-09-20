Путин прибыл на полигон Донгуз на учения «Центр-2019»

Президент Владимир Путин прибыл на полигон Донгуз в Оренбургкой области для наблюдения за активной фазой стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» и встречи с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Путин прибыл на полигон около 12.30 местного времени (10.30 мск), передает РИА «Новости».

Учения проходят на полигоне Донгуз недалеко от Оренбурга. Ожидается, что Путин и Жээнбеков осмотрят выставку вооружения и военной техники, понаблюдают за маневрами и проведут двусторонние переговоры.

Напомним, ранее пресс-службы Кремля сообщила, что президент Владимир Путин в четверг вечером прибыл из Ижевска в Оренбург.

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