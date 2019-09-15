Стало известно об отравлении Галустяна

Российский актер и продюсер Михаил Галустян ночью 13 сентября обратился за медицинской помощью, сообщают СМИ.

По информации телеканала «РЕН ТВ», Галустян вызвал скорую и пожаловался на продолжительную рвоту и слабость.

Артист объяснил врачам, что накануне отобедал морепродуктами, сообщает канал.

Уточняется, что актера не госпитализировали.

Между тем в Челябинской области четыре человека погибли в результате отравления газом от гнилого картофеля в подвале жилого дома.