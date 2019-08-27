Китай решил проинспектировать российский авиаполк в Приморье

Китайские специалисты проинспектируют 22-й истребительный авиационный полк Восточного военного округа, дислоцированный на аэродроме Центральная Угловая в Приморском крае, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Инспекция пройдет с 27 по 29 августа в рамках международного соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, заключенного между Россией, Казахстаном, Киргизией, Китаем и Таджикистаном, передает ТАСС.

«Китайской стороной в качестве объекта контроля определен 22-й истребительный авиационный полк Восточного военного округа, дислоцированный на аэродроме Центральная Угловая Приморского края. Целью инспекции является проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах данного полка», – сказал Рыжков.

Он подчеркнул, что для инспекторов проведут предусмотренный положениями соглашения брифинг, предоставят информацию о полке, а также дадут возможность увидеть в ходе личный состав и основные системы вооружений и военной техники полка.

Напомним, Авиабаза Центральная Угловая расположена в Приморском крае, в 9 км юго-западнее международного аэропорта «Владивосток».

Весной 2016 года авиационный полк, дислоцируемый на аэродроме Центральная Угловая, укомплектовали первой эскадрильей многоцелевых истребителей Су-35С. По открытым данным, к январю 2018 года на аэродром поступило не менее 12 истребителей Су-35С.

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