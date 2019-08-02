Памфилова призвала незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму идти в ЦИК

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призвала незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму решать проблемы с регистрацией в ЦИК, а не устраивать несанкционированные акции в Москве.

«Мы их всех [незарегистрированных кандидатов] ждем у нас в ЦИК. Что касается их прав, мы в меру своих сил будем их защищать. Для этого не надо пугать ни митингами незаконными, ни несанкционированными акциями. Лучше сюда приходите, давайте биться на этой площадке, биться в цивилизованном диалоге», – передает ТАСС слова Памфиловой.

По ее словам, организаторы митингов должны «думать о людях и ради своих интересов не подставлять никого под удар, ломая судьбы людей».

«Я имею в виду независимых, оппозиционных кандидатов, которые призывают людей ходить на незаконные митинги вместо того, чтобы нормально собраться на проспекте Сахарова так, как это было. Или, скажем, в месте, где, с одной стороны, будут полностью гарантированы их конституционные права на демонстрации, на выражение недовольства действиями властей, но при этом не будут нарушаться права других граждан – москвичей, гостей столицы, многих людей, которые решили в выходной отдохнуть», – сказала глава ЦИК.

Она добавила, что жалобы в ЦИК поступили на данный момент от Ирины Собяниной, Дмитрия Гудкова, Константина Лисицы, Юлии Серебрянской, Андрея Бабушкина, Елены Русаковой, Любови Соболь, Екатерины Игнатовой, Юлии Галяминой и Александра Руденко. Иван Жданов подал обращение в суд, в связи с чем Центризбирком не будет рассматривать его жалобу, а Кирилл Гончаров отозвал заявление.

Напомним, ранее в пятницу прокуратура Москвы предупредила граждан об ответственности за участие в несогласованном массовом публичном мероприятии 3 августа.