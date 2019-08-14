Украинского журналиста возмутило хорошее отношение к россиянам в Грузии

Украинский журналист Кирилл Сазонов, посетивший во время отпуска Батуми, пожаловался на хорошее отношение к россиянам в Грузии.

«Отношение к русским – лояльное. Я не могу понять почему?! Как мне заявил таксист – зря Саакашвили начал войну», –написал журналист Facebook.

Он также пожаловался на то, что «восьмого числа (августа – прим. ВЗГЛЯД) в годовщину начала войны русские приезжают на пляж, их кормят в кафе и никто не гоняет». «Честно, для меня это необъяснимый феномен. Или все патриоты переехали к нам и воюют или волонтерят для армии?» – добавил Сазонов.

Подписчики журналиста в комментариях не поддержали его позицию.

«А не приходило в голову, что именно сами грузины лучше всех знают, кто начал войну? Отсюда и отношение к россиянам положительное», – написал один из них.

«Грузины прекрасно знают, что войну начал Михо – поэтому нормально относятся к русским. Так же будет и на Украине, где войну начал Турчинов с Парубием. Так что Кирилл, вы не правы», – добавил другой.

«Доводы ваши кажутся странными: «много русских и их не выгоняют». А с чего их должны выгонять, они там что-то нарушают?» – задала вопрос еще одна подписчица.

Между тем, в понедельник сообщалось, что после сокращения турпотока из России Грузия потеряла около 60 млн долларов, а особая сфера туризма в Грузии просела на 80% из-за России.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко счел «более чем точными» озвученные Тбилиси оценки потерь туристического сектора Грузии в 60 млн долларов.

20 июня в Тбилиси прошли протестные акции. На фоне антироссийских волнений в Грузии президент Владимир Путин подписал указ о временном прекращении авиасообщения.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД