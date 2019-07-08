Украинский регулятор не смог лишить NewsOne лицензии и попросил изменить закон

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не имеет возможности лишить телеканал NewsOne лицензии за намерение провести телемост с Россией, сообщил член нацсовета Сергей Костинский.

Он сообщил, что регулятор собирается рассмотреть на заседании вопрос, связанный с телемостом, но речь будет идти не об «отзыве лицензии, потому что сам телемост не состоялся», передает РИА «Новости».

Костинский пояснил, что украинские законы не дают регулятору лишить СМИ лицензии «за пропаганду органов государства-агрессора, за разжигание вражды, за fake-news».

Поэтому нацсовет хочет попросить Верховную раду изменить законы так, чтобы регулятор получил возможность «оперативно и жестко реагировать не предупреждениями, не штрафами, а именно приостановлением действия лицензии».

Заседание будет открытым, на него смогут попасть и сотрудники СМИ, и правоохранители.

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Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как прозвучавший накануне вечером анонс телемоста между украинским телеканалом NewsOne («Ньюсван») и российским «Россия-24» серьезно перепугал Киев.

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