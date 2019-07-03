Российские военные начали контролировать корабли НАТО в Черном море

Черноморский флот начал следить за канадским фрегатом «Торонто» и британским эсминцем «Дункан», которые 2 июля зашли в Черное море и взяли курс на Одессу в рамках учений Sea Breeze, сообщил Национальный центр управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца ВМС Великобритании «Дункан» и фрегата ВМС Канады «Торонто», зашедших 2 июля в акваторию Черного моря», – приводит сообщение центра РИА «Новости».

Отмечается, что контролируют корабли НАТО малый противолодочный корабль «Касимов» и сторожевой корабль «Пытливый».

Также ведется радиоэлектронное сопровождение и дежурят самолеты морской авиации, береговых ракетных комплексов «Бал», «Бастион».

Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота начали осуществлять контроль над действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze на случай возможных нештатных ситуаций.

Накануне сообщалось, что сторожевой корабль ЧФ России «Сметливый» взял под контрольамериканский эсминец, прибывший на учения в Черное море.

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