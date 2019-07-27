В ЛНР заявили о наращивании сил украинскими военными на линии разграничения

ВСУ расположили семь боевых машин пехоты (БМП) в жилом домовладении поселка Попасное в Донбассе, сообщил глава пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Осадчий пояснил, что украинские силовики, несмотря на договоренности о перемирии, продолжают наращивать силы и средства у линии соприкосновения в регионе, передает «Луганский информационный центр».

«Нашей разведкой отмечено прибытие семи боевых машин пехоты БМП-1 в район населенного пункта Попасная и их размещение на территории жилого домовладения», – отметил представитель Народной милиции ЛНР.

Напомним, В Донбассе вступило в силу соглашение о прекращении огня, которое было сорвано ВСУ в течение суток после наступления перемирия. Линию разграничения сторон посещал Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.