Волкер посетил линию разграничения в Донбассе

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посетил линию разграничения сторон конфликта в Донбассе, сообщает пресс-центр так называемой Операции объединенных сил.

Вместе с Волкером на линию разграничения прибыл временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, сообщается в Facebook ООС.

Американская делегация посетила находящийся на линии разграничения сторон пункт пропуска «Станица Луганская», а также «пообщалась с местными жителями», передает RT.

Волкер встретился с командованием украинских сил.

Напомним, Зеленский провел встречу с Волкером и постпредом США при ЕС Гордоном Сондландом. В Донбассе вступило в силу соглашение о прекращении огня, которое было сорвано ВСУ в течение суток после наступления перемирия.

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