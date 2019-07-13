Мэр Днепра объяснил пари с Зеленским

Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал о пари с украинским президентом Владимиром Зеленским по поводу сдачи моста в эксплуатацию после ремонта.

«Про пари. Граждане просто хотят кино. Хотели кино? Получайте», – написал он на своей странице в Facebook.

Градоначальник отметил, что Зеленский является «очень азартным и одновременно медийным человеком».

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Он сообщил также, что если в срок до 14 сентября «мост не поедет в соответствии с проектной документацией», то он подаст в отставку.

Ремонт Центрального (Нового) моста в Днепре стартовал 9 марта 2017 года. По изначальному плану он должен был продлиться до декабря 2017 года, работы все еще продолжаются.

Накануне Зеленский сообщил, что заключил пари с мэром Днепра по поводу сдачи в эксплуатацию моста.

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