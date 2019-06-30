ВСУ обстреляли один из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли обстрелу район Васильевской насосной станции под Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 20.20 [субботы] вооруженные силы Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Новоселовка Вторая в направлении села Васильевка. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции 1-го подъема Южнодонбасского водовода, сотрудники которой были вынуждены укрываться в убежище», – цитирует сообщение представительства ДНР в СЦКК «Донецкое агентство новостей».

По данным представительства Донецкой народной республики, в ходе обстрела ВСУ применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Данные о жертвах и повреждениях уточняются.

Васильевская насосная станция – один из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, она подключена к Южнодонбасскому водоводу и обеспечивает водой жилые районы по обе стороны линии соприкосновения.

Напомним, за минувшую неделю с 21 по 28 июня силы ДНР понесли значительные потери. Кроме того, в четверг под обстрел ВСУ в Донбассе попала группа российских журналистов.