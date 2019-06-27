США с моря и с неба стали следить за «Адмиралом Горшковым»

Северное командование вооруженных сил США активно следит за перемещением российского фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Американские военные отказались «обсуждать все предпринятые меры», но заверили, что Командование воздушно-космической обороны Северной Америки осуществляет «воздушные операции», обеспечивающие безопасность США и Канады.

Само северное командование «развернуло военно-морские силы и средства», передает РИА «Новости».

Напомним, фрегат возглавляет группу кораблей российского Северного флота, которая зашла в Гавану.

Сейчас ВМФ России располагает только одним фрегатом проекта 22350 – «Адмирал Горшков» вошел в его состав в июле 2018 года, а к декабрю 2019 года планируется получить второй корабль этого типа – «Адмирал Касатонов».