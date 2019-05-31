Порошенко сменил Кличко во главе партии «Европейская солидарность»

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместо Виталия Кличко возглавил партию «Европейская солидарность» (до переименования «Блок Петра Порошенко»).

Соответствующее решение принято на съезде партии в пятницу, передает РИА «Новости».

«Главой партии «Европейская солидарность» избран Петр Порошенко», – заявил ведущий съезда после голосования.

Напомним, «Европейская солидарность» – это новое название партии бывшего украинского лидера «Блок Петра Порошенко». Название было изменено перед досрочными выборами в Верховную раду.

После поражения на выборах президента Украины Порошенко сообщил, что его партия пойдет на парламентские выборы с кадровыми обновлениями.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако новый президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.