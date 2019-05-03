Захарова предложила Климкину более правильную для мая акцию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение министра иностранных дел Украины Павла Климкина устроить антисталинскую акцию вместо «Бессмертного полка».

«Пусть только не забудет Саакашвили позвать. Это во-первых. А во-вторых, куда как правильнее в эти майские дни взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами. А то день рождения Бандеры на Украине отмечают, а про его жертвы забыли», – написала Захарова в Facebook.

Ранее Климкин предложил украинцам в качестве «ответа» на акцию «Бессмертный полк» устроить акцию в память об украинцах, «замученных во времена сталинских репрессий».

В ответ сенатор Франц Клинцевич посоветовал ему не святотатствовать.