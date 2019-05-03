Климкину посоветовали не святотатствовать

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич призвал министра иностранных дел Украины не святотатствовать, делая предложения в ответ на акцию «Бессмертный полк».

«Не надо святотатствовать, господин министр иностранных дел Украины. Вспомните хотя бы Бабий Яр. Судя по всему, вам осталось сделать только один шаг, чтобы назвать главным итогом Второй мировой войны поражение Украины. Но кто дал вам право говорить от имени ее народа!?» – написал Клинцевич в Facebook.

Ранее Климкин предложил украинцам в качестве «ответа» на акцию «Бессмертный полк» устроить антисталинскую акцию и выйти на улицы «с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий».