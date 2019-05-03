Более 40% финнов считают, что ЕС нужно отказаться от санкций против России

Около 40% жителей Финляндии хотят отмены санкций Евросоюза против России в случае, если Москва откажется от контрсанкций, об этом говорится в соцопросе, проведенном по заказу газеты Maaseudun Tulevaisuus.

Респонденты оценивали предложение «ЕС следует отменить санкции против России, если Россия в то же время отменит санкции против ЕС», передает ТАСС.

41% из всех участников опроса поддержали это утверждение, 27% высказались против, 32% не определились с ответом.

По мнению главы финского Института внешней политики Тейи Тииликайнен, многие уже не помнят, почему были введены ограничения.

«Санкции действуют уже так долго, что их изначальная цель немного забылась. Или же нет веры в их эффективность», – пояснила эксперт. По ее мнению, желание отменить санкции возрастает после того, как они начинают приносить убытки.

Опрос прошли 1039 человек, он проводился 18-24 апреля. Погрешность в голосовании составляет 3%.