В США заявили об «акциях устрашения» российской авиации в Арктике

Россия проводит устрашающие действия против американской авиации в Арктике, летчики ВВС США все чаще вынуждены вылетать на перехват в этом регионе из-за российских бомбардировщиков Ту-95, пишет NBC News.

Портал отмечает, что американских летчиков на Аляске все чаще и чаще «будят посреди холодной ночи», чтобы затем они вылетали по тревоге на F-22 со своей базы в Анкоридже на перехват российских бомбардировщиков Ту-95. На прошлой неделе такие вылеты совершались дважды, передает текст статьи «ИноСМИ».

«Каждая из сторон во время таких встреч собирает разведывательную информацию, проверяет возможности и анализирует скорость реакции, накапливая опыт для будущих вероятных конфликтов», – пишет NBC News.

Утверждается, что Россия совершает как правило всего шесть-семь таких вылетов в год, однако их количество постепенно растет, особенно в Арктике.

Портал считает, что полеты бомбардировщиков – это «попытка Москвы показать, что у нее есть и боевые возможности, и стратегическая решимость противостоять Западу в Арктике». Россия, пишет NBC News, готова укреплять свои позиции в полярных широтах и, возможно, «попытаться ограничить свободу судоходства чужих гражданских судов и военных кораблей».

Кроме того, Россия, по мнению портала, подает сигнал, что «Москва остается стратегическим соперником Вашингтона и обладает возможностью совершить нападение на территорию США и подорвать американские интересы».

NBC News сообщает, что время для этих воздушных вылазок Россия выбрала не случайно – полеты проходили во время инаугурации президента Украины. А через несколько недель в северной Атлантике начнутся крупные военно-морские учения под командованием США – Baltic Operations, в которых будут участвовать ВВС, ВМС и сухопутные войска из 18 стран.

В этой обстановке вылеты российских бомбардировщиков в Арктике «формируют облик сильной России, которая на равных соперничает с США».

21 мая командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) опубликовало фотографии с перехваченными российскими Ту-95 и Су-35 в небе недалеко от побережья Аляски.

Перед этим Минобороны России сообщало об успешно выполненном полете Ту-95МС вдоль берегов Аляски и Алеутских островов.