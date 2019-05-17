Познер объяснил смысл жизни

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос своего поклонника о том, удалось ли ему за 85 лет жизни «раскрыть секрет женщины», а также понять, в чем заключается смысл жизни.

«Вы знаете, не только я не понял, но, к счастью, никто этого не понял. Если бы вдруг поняли, в чем секрет женщины, то было бы скучно жить», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Были мудрецы, которые понимали смысл жизни. Например, на кольце у Соломона было написано «И это пройдет», да – это правда. Но трудно говорить об этом, когда ты понимаешь, что все-таки она кончится. Ведь животные об этом не знают, не думают: родился, умер. А человек-то понимает», – заметил Познер.

По его словам, человеку тяжело примириться с тем, что в какой-то день его не станет. «И тогда возникает вопрос: а в чем тогда смысл? Я думаю, что каждый для себя находит какой-то ответ. Ну память о тебе остается у многих людей, ты в каком-то смысле остаешься у своих детей, внуков, правнуков, так или иначе что-то от тебя в них есть, все-таки гены работают», – продолжил он.

«Для меня смысл жизни в понимании, кто ты, и если удалось это понять, то в примирении с этим», – заключил телеведущий.

Ранее Познер заявил, что православие является безрадостной религией, которая призывает к страданиям и лишениям и не вызывает желания жить хорошо сейчас.