Ахеджакова вступилась за оскорбившего россиян Панина

Народная артистка России Лия Ахеджакова заступилась за актера Алексея Панина, который назвал россиян самыми злыми людьми в мире.

Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.

«Все новости сейчас о том, что не так сказал Леша Серебряков... как кто-то не так сказал, как это интерпретировать. Теперь за Панина взялись! Слушайте, прекратите это, прекратите. У вас в жизни еще будут ситуации, когда вам захочется ругаться и, может быть, быть несправедливым и на кого-то обрушиться – бывают в жизни ситуации. Оставьте актеров в покое! Я очень не люблю, когда информационным поводом является «что этот мерзавец-артист сказал», – возмутилась она.

Панин в очередной раз оказался в центре внимания после того, как назвал россиян самыми злыми людьми в мире. До этого актер выступил с критикой в адрес России, назвав страну «грязной и уголовной», а соотечественников он обвинил в «ненависти друг к другу».