Полицейские устроили массовую драку в Москве

В Москве между двумя группами полицейских произошла драка, по данному факту проводится проверка, сообщили в ГУМВД столицы.

«По факту конфликта, произошедшего на улице Борисовские пруды между сотрудниками полиции, которые находились в свободное от службы время в гражданской одежде, проводится служебная проверка», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Там добавили, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

«Руководители виновных сотрудников будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – заключили в МВД.

В марте в Элисте произошла массовая драка между правоохранителями, после чего из МВД уволили четырех полицейских.