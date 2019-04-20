Познер объяснил, почему пожар в Нотр-Даме личное горе для него

Телеведущий Владимир Познер рассказал об эмоциональной привязанности к собору Парижской Богоматери; пожар в Нотр-Дам-де-Пари журналист назвал личным горем.

«Я не верующий человек и не верю в загробную жизнь, хотя и был крещен в католической вере и ни где-нибудь, а в Соборе Парижской Богоматери, поэтому для меня произошедшее с Собором – это горе. И даже не потому, что я там был крещен, но я эмоционально очень связан, привязан», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

Об этом Познер сказал в контексте ответа на вопрос о том, пишет ли он дневники, которые будут опубликованы после его кончины. «Дневников не веду и совершенно не хотел бы, чтобы после моей смерти какие-то письма, для меня интимного характера, вдруг попали в печать. Не хотел бы», – сообщил он, назвав себя «очень приватным человеком».

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Напомним, пожар в соборе начался вечером в понедельник, в итоге обрушились шпиль и крыша. Полиция Парижа сообщила, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности российских компаний принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери. В МЧС предложили направить во французскую столицу специалистов с оборудованием для определения устойчивости конструкций Собора.

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